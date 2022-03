Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych każdego roku przywołuje pamięć o żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, bez których determinacji, niezłomnej woli i oddania nie byłoby dzisiaj suwerennej, prawdziwie wolnej i niepodległej Polski.

We wtorek, 1 marca, z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu odbyły się uroczystości w asyście honorowej. Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża komandor Włodzimierz Kułagin wraz z delegacją złożył wieniec przed Kwaterą Wiecznego Spoczynku Weteranów II Wojny Światowej. W obchodach wzięli udział także przedstawiciele świnoujskich władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerze oraz mieszkańcy miasta.



Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzony jest 1 marca na podstawie ustawy z 3 lutego 2011 roku. Jak zapisane zostało w ustawie, to święto państwowe ustanowione zostało w hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.



W tym dniu składamy hołd bohaterom powstania antykomunistycznego, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu Polakom reżimowi komunistycznemu.

Źródło: 8 FOW