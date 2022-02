„Z miłości do Ojczyzny”. Juliusz Kulesza „Julek”

Nas wychowali ludzie, którzy odzyskali niepodległość. Patriotyzm to nie był frazes, to było coś autentycznego – mówi Juliusz Kulesza „Julek”. Pan Juliusz jest jednym z bohaterów cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.



Film: Paweł Sobkowicz / ZbrojnaTV

Juliusz Kulesza „Julek” urodził się 19 maja 1928 roku w Warszawie. W czasie II wojny światowej odbywał praktyki w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, a podczas Powstania Warszawskiego był jednym z jej obrońców. Walczył w szeregach samodzielnej grupy PWB/17/S (Podziemna Wytwórnia Banknotów, która wcześniej zajmowała się m.in. fałszowaniem dokumentów na potrzeby Polskiego Państwa Podziemnego). Po upadku powstania więziony w niemieckim obozie przejściowym w Pruszkowie, skąd zbiegł.

Jest autorem kilkunastu książek przedstawiających m.in. dzieje polskiej konspiracji. Został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.