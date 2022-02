Zasypać Putina gradem sankcji

Pakiet sankcji, który proponuje Polska i pozostałe państwa Europy Środkowo-Wschodniej jest dużo szerszy niż obostrzenia przyjęte do tej pory. Musimy podjąć kroki w sprawie funkcjonowania Nord Stream 1 i Nord Stream 2 — powiedział w niedzielę rzecznik rządu Piotr Müller. Polska naciska w tej sprawie niemieckiego sąsiada. Ukraina kolejny dzień stawia opór rosyjskim najeźdźcom.

W południe z dziennikarzami spotkał się Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz Piotr Müller, rzecznik rządu.

- Wczoraj wieczorem i dziś otrzymaliśmy dobre wiadomości, że wreszcie jest zgoda na zablokowanie systemu SWIFT, który umożliwia finansowanie rosyjskiemu państwu jego gospodarki – zaczął konferencję Piotr Müller. – Dobrą informacją jest również to, że Niemcy w końcu zdecydowały się na pierwsze dostawy broni, by wesprzeć Ukrainę. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że konieczne jest zwiększenie wydatków europejskich na obronność i deklaracje w tej sprawie także padają – dodał rzecznik. Piotr Müller wspomniał również o zablokowaniu przez coraz większą grupę państw europejskiej przestrzeni powietrznej dla Rosji. W sobotę wieczorem taką deklarację złożyły Niemcy, a wcześniej Polska, Wielka Brytania, Mołdawia, Czechy, Bułgaria, Rumunia, Łotwa, Estonia, Słowenia i Litwa. W niedzielę podobną decyzję podjął rząd we Włoszech.