Dla Invictusa niemożliwe nie istnieje

16 kwietnia 2022 roku w Hadze w igrzyskach Invictus Games wystartuje 500 zawodników reprezentujących 20 krajów. To weterani ranni na misjach oraz żołnierze poszkodowani na służbie. Niektórzy z nich zmagają się ze skutkami stresu pourazowego (PTSD), innych wybuch miny na misji pozbawił rąk czy nóg. Wśród zawodników będzie plut. Dariusz Cegiełka z 5 Pułku Inżynieryjnego. Opowieść o jego sportowych ambicjach i wojskowej służbie trafiła na stronę internetową fundacji Invictus Games.

Drużyna weteranów poszkodowanych pilnie trenuje przed sportowymi zawodami, które w kwietniu 2022 roku odbędą się w Hadze. Do wyjazdu przygotowuje się nie tylko 20 zawodników, lecz także ich bliscy, których zaprosiła fundacja Invictus Games. W ten sposób chce podziękować za wsparcie, które okazują rannym żołnierzom. – Bez rodziny byłoby nam niezwykle trudno – przyznają weterani.

To właśnie fundacja założona przez księcia Harry’ego, członka brytyjskiej rodziny królewskiej, organizuje od kilku lat zawody sportowe dla żołnierzy, którzy odnieśli obrażenia na służbie. – Dostałem szansę, aby spełnić swoje sportowe marzenia z dzieciństwa i zdobyć medal – mówi plut. Dariusz Cegiełka. Podczas igrzysk w Hadze wystartuje w siatkówce na siedząco, wioślarstwie halowym oraz w rzucie dyskiem i pchnięciu kulą. Podoficer przyznaje, że sport daje mu psychiczną i fizyczną siłę. Wspomina, że chciał zostać komandosem i służyć w jednostkach specjalnych. Jednak podczas XI zmiany PKW Afganistan został ciężko ranny, gdy w MRAP, którym jechał, trafił pocisk RPG.

– Po wypadku mój świat rozpadł się na kawałki – przyznaje. Lekarze twierdzili, że nie będzie mógł w pełni sprawnie chodzić, grozili amputacją nogi. Darek twierdzi, że załamałby się, gdyby nie pomoc rodziny i przyjaciół. Dziś nie ukrywa blizn. Wręcz przeciwnie, lubi je nawet pokazywać. W jego powrocie do zdrowia niebagatelną rolę odegrała Paulina, najpierw dziewczyna, a teraz żona. Wraz z dwiema córkami, Alą i Polą, będzie mu kibicować podczas zawodów w Hadze. – Moje dziewczyny są moim największym wsparciem i najwierniejszymi fanami – mówi plutonowy. Pola, urodzona w kwietniu 2021 roku, będzie prawdopodobnie najmłodszym kibicem na igrzyskach w Hadze.

– Fundacja Invictus Games zaprasza na zawody rodziny rannych żołnierzy, dziękując im w ten sposób za opiekę nad nimi podczas długiej rehabilitacji – mówi por. Jacek Domański z Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, który jest koordynatorem Invictusowego programu „Rodzina i Przyjaciele”. Będzie on towarzyszył w Hadze 40-osobowej grupie, w skład której wejdą żony i partnerki zawodników, a także ich dzieci oraz bliscy i znajomi. – Ich wsparcie bardzo przyda się także podczas zawodów. Rodziny i przyjaciele dopingują swoich zawodników na trybunach, tworząc niezapomnianą atmosferę. Wtedy czuć tę niesamowitą moc Invictusa – dodaje.

Dla żony

O tym, jak ważna jest obecność bliskich w czasie rywalizacji, mówią sami weterani. – Start w tych zawodach dedykuję mojej żonie, dzięki niej przetrwałem trudną i długą rehabilitację – przyznaje chor. w st. spocz. Marek Kaniewski, który na III zmianie PKW Irak został ciężko ranny w katastrofie śmigłowca. Stara się uprawiać sport, pływa i jeździ na rowerze. W zawodach w Hadze wystartuje w łucznictwie i pływaniu. – Teraz Marek wkręcił się w łuk – dodaje żartobliwie żona, Katarzyna Kaniewska. Latem trenuje na podwórku, gdzie zorganizował strzelnicę, zimą przenosi się do garażu. – Wspieram go w tej pasji. Razem z 14-letnim synem Andrzejem będziemy mu także kibicować w Hadze podczas zawodów – zapowiada.

Ze startu męża w Invictus Games dumna jest także Agnieszka Ślizak, żona mł. chor. Pawła Ślizaka z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów, który został ciężko ranny na II zmianie PKW w Iraku. – Gdy Paweł dostał się do drużyny, ucieszyłam się – opowiada. Tłumaczy, że jej mąż na co dzień nie uprawia sportu, bo zgodnie z zaleceniami lekarzy powinien unikać dużego wysiłku fizycznego. W Hadze wystartuje w wioślarstwie halowym oraz w łucznictwie. – Wspieram go, jak mogę. Gdy wyjeżdża na sportowe zgrupowania, zostaję w domu z trójką dzieci. Ale w Hadze będziemy mu kibicować razem z 15-letnią Weroniką – dodaje.

– Takie wsparcie to dla rannych żołnierzy wielka motywacja, aby walczyć dalej, tym razem na sportowej arenie. Startując w zawodach, udowadniają oni, że nie ma rzeczy niemożliwych – podsumowuje Mariusz Pogonowski, kierownik polskiej reprezentacji na zawody IG w Hadze.

Igrzyska Invictus Games, które w kwietniu odbędą się w Hadze, to piąte z kolei zawody sportowe organizowane przez fundację księcia Harry’ego. Pierwsze z nich miały miejsce w 2014 roku w Londynie, ostatnie – w 2018 roku w Sydney. Rozgrywki w Hadze były dwukrotnie przekładane z powodu pandemii COVID-19.