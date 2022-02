Bezpieczna cyberprzestrzeń

Każdy z nas codziennie jest narażony na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ale są momenty, gdy czujność trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić. W związku z obecną sytuacją na Ukrainie oraz ogłoszeniem stopnia alarmowego CHARLIE-CRP, polecamy przygotowane przez CERT Polska rekomendacje dla obywateli i firm, których wdrożenie uważamy za konieczne.

Jeśli do tej pory Twoja organizacja nie testowała nigdy procedury przywracania kopii zapasowych, to jest to właściwy moment na zrobienie tego.