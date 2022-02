Szef NATO o sytuacji na Ukrainie

Wydarzyło się to, o czym ostrzegaliśmy od dawna: Rosja używa siły, by pisać historię na nowo – powiedział Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, podczas konferencji prasowej. Poinformował, że Sojusz zwiększy obecność swoich sił na flance wschodniej na lądzie, w powietrzu i na wodzie.

– Pokój został roztrzaskany – zaczął swoje oświadczenie Jens Stoltenberg. – Obecnie w Europie toczy się wojna w skali, o której mieliśmy nadzieję zapomnieć – przyznał szef NATO i jednocześnie poinformował, że Rada Północnoatlantycka przychyliła się do prośby m.in. Polski, by zorganizować konsultacje na podstawie artykułu 4 traktatu waszyngtońskiego. Brzmi on następująco: „Strony będą się konsultowały, ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożona będzie integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze stron”. W historii NATO artykuł 4 był już kilkakrotnie wykorzystywany, m.in. z inicjatywy Turcji w czasie jej konfliktu z Syrią oraz Polski, Litwy i Łotwy w 2014 roku, gdy Rosja przeprowadziła inwazję na Krym.

Szef NATO poinformował, że dziś zostały uruchomione plany obronne Sojuszu. – Były opracowywane przez ostatnie lata na wypadek sytuacji takiej jak ta dzisiejsza. Obejmują całą flankę NATO. Dają dodatkowe uprawnienia dowódcom wojskowym w zakresie rozmieszczenia sił tam, gdzie są nam akurat potrzebne – powiedział Stoltenberg. Dodał, że nic więcej na ten temat nie może powiedzieć ze względu na niejawność niektórych informacji. Wiadomo jedynie, że dziś Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję, by wzmocnić wschodnią flankę. Zostaną na nią wysłani żołnierze wojsk lądowych, powietrznych oraz marynarki wojennej wyposażeni w sprzęt wojskowy.