Rosja rozpoczęła operację militarną przeciwko naszemu państwu. Na całej Ukrainie wprowadzono stan wojenny. To nieuzasadniona inwazja! – poinformował w czwartek rano prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski. Rosyjski atak zaczął się przed świtem od ataku rakietowego na infrastrukturę wojskową. Na terenie kraju ogłoszony został stan wojenny.





10.15

Zakończyła się narada prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim, ministrami, dowódcami Wojska Polskiego i szefami służb specjalnych.

– To bezprecedensowy akt naruszenia prawa międzynarodowego. Wierzę, że społeczność międzynarodowa zareaguje na to. Cały dzień będziemy w kontakcie z przywódcami UE i NATO. Z całą stanowczością chcę zapewnić: stoimy przy Ukrainie! Jako jej sąsiedzi, Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska – powiedział po spotkaniu Andrzej Duda.



9.30

W mediach pojawiły się doniesienia o pierwszych ofiarach agresji, w także o zabitych wśród cywilów. Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, powołując się na przedstawiciela Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy, Antona Heraszczenko, „co najmniej osiem osób zostało zabitych i dziewięć rannych na Ukrainie w wyniku rosyjskiego ostrzału”. Wśród ofiar śmiertelnych jest 17-letni chłopiec, który zginął w obwodzie chersońskim i osoba, która zginęła w ataku lotniczym na miasto Browary w obwodzie kijowskim.

W obwodzie sumskim, gdzie doszło do ostrzału, ucierpiała kobieta z dzieckiem, a w obwodzie deskim w wyniku nalotu i bombardowań śmierć poniosło sześć osób, siedmioro jest rannych. W Mariupolu w obwodzie donieckim zginęła jedna osoba, dwie są ranne.

9.20





Tylko Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i zniszczenie, jakie przyniesie ten atak, a Stany Zjednoczone i ich sojusznicy i partnerzy zareagują w zjednoczony i zdecydowany sposób.



Świat pociągnie Rosję do odpowiedzialności.









9.10



Nie pozwolimy prezydentowi Putinowi zburzyć europejskiej architektury bezpieczeństwa – powiedziała w telewizyjnym wystąpieniu Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej zapewniła, że Unia Europejska stoi za Ukrainą i jej mieszkańcami. – Putin nie powinien lekceważyć determinacji i siły naszych demokracji – powiedziała von der Leyen. Zapowiedziała również sankcje. – Będą wymierzone w strategiczne sektory rosyjskiej gospodarki. Zamrozimy rosyjskie aktywa w UE i uniemożliwimy rosyjskim bankom dostęp do naszego rynku finansowego – poinformowała szefowa KE.







8.50





– W związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium – czytam w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Komunikat MSZ:

Jeśli przebywasz w tej chwili na Ukrainie, powinieneś bezwzględnie:

zarejestrować się w systemie Odyseusz,

na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.

Sytuacja bezpieczeństwa jest dynamiczna, dlatego przed wyjazdem pamiętaj, żeby:

przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje i rodziny (dowód osobisty, paszport, jeśli posiadasz – certyfikat szczepienia/ozdrowienia);

przygotować gotówkę;

zabezpieczyć prowiant (woda, jedzenie) na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia;

naładować telefon i power banki,

zapisać w telefonie oraz dodatkowo na kartce najważniejsze kontakty (w tym telefony alarmowe i numer do konsulatów na Ukrainie),

ściągnąć na telefon komórkowy mapę Ukrainy, by móc korzystać z niej w trybie off-line

jeśli podróżujesz własnym autem – zatankować je do pełna i uzupełniać zapasy paliwa na trasie w miarę możliwości.



8.50

Dziś o 5.48 rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zelenskim @ZelenskyyUa. Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 24, 2022







8.40

– Rosja rozpoczęła wojnę przeciwko Ukrainie. To nie jest żadna operacja militarna w Donbasie, to nie jest żadna pomoc republikom separatystycznym, to nie są żadne siły pokojowe. To jest wojna przeciwko Ukrainie – powiedział na antenie TVN24 Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce. – Nie poddamy się, będziemy walczyć – zapewnił.

Dyplomata zaapelował też do środowiska międzynarodowego o wsparcie. – Chodzi nam o mocną koalicję Zachodu przeciwko Rosji. Jesteśmy przekonani, że skoro Putin podjął decyzję o tym, żeby okupować Ukrainę, to nie zatrzyma się na Ukrainie. To zagrożenie dla całego świata – powiedział. Zaznaczył, że w obecnej sytuacji konieczne jest wprowadzenie „mocnych i twardych sankcji”, a Ukraina potrzebuje wsparcia dyplomatycznego, politycznego, finansowego, uzbrojenia, a także wsparcia społecznego. – Mamy sygnały, że dziś w całej Polsce odbędą się manifestacje dotyczące wsparcia Ukrainy. Musimy przypominać Rosjanom, musimy protestować przeciwko tej wojnie, przeciwko Rosji, a także przeprowadzać akcje przed ambasadą rosyjską, aby im uświadomić, że zaczynają wojnę światową – zaznaczył.