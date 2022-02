Saber Strike 22 z udziałem żołnierzy WOT

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej uczestniczą w ćwiczeniu Saber Strike 2022. Do zadań terytorialsów należy wsparcie polskich Wojsk Lądowych oraz amerykańskich sojuszników, którzy przemieszczają się z Niemiec do państw bałtyckich. Żołnierze WOT czuwają nad drożnością szlaków komunikacyjnych i zabezpieczają przemieszczenie sił. Terytorialny charakter WOT zapewnia doskonałą znajomość terenu i lokalnych uwarunkowań logistycznych czy też infrastrukturalnych dzięki czemu możliwe jest efektywne wsparcie i zapewnienie szybkiego i sprawnego przemieszczenia.

Szybkość działania w obecnych uwarunkowaniach bardzo często decyduje o powodzeniu operacji, zapewnia ona możliwość adekwatnej odpowiedzi na zagrożenia – dlatego tak ważne są ćwiczenia takie jak Saber Strike, dzięki którym możliwe jest przećwiczenie wariantów szybkiego wejścia do działań sił sojuszniczych.

Saber Strike to międzynarodowe ćwiczenie taktyczne z wojskami, które odbywa się na terenie Polski co dwa lata, przygotowuje sojuszników i partnerów do reagowania na kryzysy regionalne i zaspokajania własnych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa poprzez poprawę bezpieczeństwa granic i przeciwdziałanie zagrożeniom. Przedsięwzięcia szkoleniowe w ramach ćwiczenia planowane są z dużym wyprzedzeniem i nie są powiązane z żadną bieżącą lub trwającą operacją. Ćwiczenie zapewnia platformę do wzmacniania zdolności sojuszniczych do współpracy oraz testowania i sprawdzania obecnych i przyszłych zdolności w środowisku bezpieczeństwa.