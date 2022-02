Więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce

Trwa operacja wzmacniania wschodniej flanki NATO. Od dziś do końca maja na terenie Polski będzie mogło przebywać do 6,5 tys. amerykańskich żołnierzy wraz z uzbrojeniem i sprzętem bojowym, do 700 Brytyjczyków oraz 350 Kanadyjczyków. Prezydent Andrzej Duda wydał właśnie postanowienie dotyczące pobytu w Polsce pododdziałów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz Kanady.

Wzmocnienie sił sojuszników na wschodniej flance NATO związane jest z agresją Rosji na Ukrainę. W związku z przybierającym na sile kryzysem bezpieczeństwa w Europie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zdecydował wczoraj o wzmocnieniu militarnym krajów bałtyckich, Polski, Rumunii, Węgier i Bułgarii. Deklaracja dotycząca przerzutu dodatkowych sił amerykańskich do Polski wymusiła aktualizację krajowych przepisów. Zgodnie z polskim prawem pobyt żołnierzy innych państw na terytorium RP wymaga zgody głowy państwa.

Prezydent Andrzej Duda, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, wyraził wczoraj zgodę, by na terenie Polski od 23 lutego do 31 maja 2022 roku przebywały obce komponenty wojskowe. Zwierzchnik sił zbrojnych określił, że komponent sił USA ma liczyć do 6,5 tys. żołnierzy i cywilów wraz z uzbrojeniem, wyposażeniem i środkami bojowymi. Pododdział brytyjskich sił zbrojnych może liczyć do 700 żołnierzy i personelu cywilnego, a kanadyjski do 350 osób (żołnierze z Kanady od dwóch tygodni stacjonują w południowo-wschodniej części Polski).