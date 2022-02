Wojsko na drogach? Spokojnie, to tylko ćwiczenia

W poniedziałek, 21 lutego, w Żaganiu rozpoczęły się organizowane przez amerykańską armię międzynarodowe ćwiczenia „Saber Strike 2022” , które odbywają się w Europie Środkowo-Wschodniej co dwa lata. Celem manewrów jest przetestowanie zdolności szybkiego przerzutu wojsk z baz w Niemczech na wschód Polski i do państw bałtyckich. – Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z programem ćwiczeń sił zbrojnych. Było zaplanowane dużo wcześniej i nie ma związku z obecną sytuacją na Ukrainie – podkreśla ppłk Marek Pawlak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

REKLAMA

W tegorocznej edycji „Saber Strike” weźmie udział 1,3 tys. żołnierzy z Polski, którzy będą korzystać z około 300 jednostek sprzętu wojskowego. W ćwiczeniach uczestniczą też wojskowi z 2 Pułku Kawalerii USA, na co dzień stacjonujący w Niemczech.

W trakcie manewrów żołnierze będą się poruszać po drogach 11 województw, m.in. dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego. Dlatego na trasach będzie można spotkać m.in. KTO Rosomak, ciężarówki Jelcz czy opancerzone transportery Stryker US Army. Kolumny pojazdów pojawią się na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz drogach krajowych nr 16, 18 i 63. – Przejazdy polskich żołnierzy będą się odbywać głównie nocami. W ten sposób chcemy ograniczyć utrudnienia w ruchu. Niemniej jednak część pojazdów, zwłaszcza tych należących do sojuszników, będzie się przemieszczać w ciągu dnia. Apelujemy więc do kierowców o szczególną ostrożność – mówi ppłk Pawlak.

Kolumny będzie zabezpieczać i eskortować m.in. Żandarmeria Wojskowa. – W porozumieniu z Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Szefostwem Transportu i Ruchu Wojsk zabezpieczamy przemieszczanie się komponentów sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych na terytorium Polski. Jesteśmy też gotowi reagować na ewentualne zdarzenia w ruchu drogowym – mówi ppłk Artur Karpienko, rzecznik prasowy komendanta głównego Żandarmerii Wojskowej. Przerzut sprzętu 2 Pułku Kawalerii USA wspierają również terytorialsi. – Nasze zadanie to wsparcie przemieszczających się kolumn sojuszniczych i Wojska Polskiego. Zabezpieczamy punkty tankowania, czuwamy nad drożnością szlaków, bo w dzisiejszych czasach szybkość przerzutu sił odgrywa decydującą rolę. Możliwości naszych jednostek, które działając terytorialnie, znają lokalny teren i jego uwarunkowania, są tu szczególnie cenne – mówi płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.

Taki wzmożony ruch pododdziałów potrwa do końca marca. Wtedy planowane jest zakończenie ćwiczeń.

Drogowy savoir-vivre

Jak mają zachować się kierowcy, gdy na trasie spotkają wojskowe pojazdy? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina podstawowe zasady. Choć wojskowe kolumny można wyprzedzać, to nie wolno ich przerywać, wjeżdżając w środek. – Z reguły początek i koniec każdej kolumny są wyznaczone przez oznakowane sygnałami świetlnymi pojazdy Żandarmerii Wojskowej. Trzeba uważać, żeby np. chcąc zjechać na prawy pas ruchu, przed autem jadącym za nami, nie znaleźć się między wojskowymi pojazdami. Warto też pamiętać, że mają one dużą masę, przez co ich droga hamowania jest znacznie dłuższa – mówi Szymon Piechowiak, rzecznik prasowy GDDKiA. Na drogach o niższej kategorii niż np. drogi ekspresowe czy autostrady, gdzie pas ruchu jest znacznie węższy, należy także zachować szczególną ostrożność przy mijaniu wojskowego sprzętu. To jednak nie wszystko. – Bez wątpienia wojskowy sprzęt na drogach jest atrakcją, ale odradzamy korzystanie z telefonu komórkowego, by nagrać film czy zrobić zdjęcie. Robiąc to, stwarzamy realne zagrożenie w ruchu – przypomina rzecznik prasowy GDDKiA.

W związku z transportem wojsk na niektórych drogach GDDKiA postawiła też specjalne znaki w kolorze żółtym, mówiące o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów. Jak podkreśla Szymon Piechowiak, są one przeznaczone wyłącznie dla kierujących pojazdami wojskowymi i nie dotyczą kierowców pojazdów cywilnych. – Ci ostatni muszą z kolei zwracać uwagę na pojawiające się znaki dotyczące czasowych ograniczeń prędkości. Będą one wyświetlane na tablicach nad drogami lub przy nich albo też na ledowych tablicach umieszczonych na mobilnych przyczepach – informuje Piechowiak.

Dodatkowe informacje o sytuacji na drogach są dostępne pod numerem całodobowej informacji – tel. 19 111 – oraz na stronie generalnej dyrekcji.