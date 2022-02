Świat potępia działania Moskwy

Uznanie niepodległości separatystycznych republik przez Władimira Putina wywołało ostrą reakcję przywódców świata zachodniego. O naruszeniu integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy mówi m.in. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, i Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej. Joe Biden, prezydent USA, zapowiedział wprowadzenie sankcji.

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin, prezydent Rosji, formalnie uznał niepodległość dwóch separatystycznych republik w Donbasie – Donieckiej i Ługańskiej, a Ukrainę nazwał częścią Rosji. Dziś rano Reuters poinformował, że na przedmieściach Doniecka pojawiły się pierwsze kolumny rosyjskich czołgów i transporterów opancerzonych. Putin nazywa je siłami pokojowymi.

Decyzja prezydenta Rosji spotkała się z ostrą i szybką reakcją krajów zachodnich. Krótko po orędziu Putina w internecie wpis zamieścił prezydent Andrzej Duda. „W sytuacji, gdy Prezydent Rosji podważa porządek Europy ustanowiony na przełomie wieków (XX i XXI), potrzeba wielkiej jedności i zdecydowanej postawy NATO, UE i krajów naszego regionu. Tylko twarda postawa i polityczna obrona Ukrainy może zatrzymać agresora. Sankcje natychmiast!” – napisał na Twitterze. Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP rozmawiał też z prezydentem Ukrainy i zapewnił go, że rządzony przez niego kraj ma w Polsce „pełne i ponadpartyjne poparcie”, a nienaruszalność granic to dla Polski fundamentalna zasada prawa międzynarodowego. Andrzej Duda domaga się od Unii Europejskiej i NATO twardych sankcji. Premier Mateusz Morawiecki uznanie samozwańczych republik nazwał „rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego” i aktem agresji. Szef rządu złożył także wniosek o pilne posiedzenie Rady Europejskiej, by ta mogła nałożyć sankcje na Rosję.