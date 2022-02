Coraz więcej powietrznych alarmów bojowych

Polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot transportowy eskortowany przez dwa myśliwce. Maszyny niebezpiecznie zbliżały się do przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, a ich piloci nie reagowali na próby nawiązania kontaktu przez kontrolerów lotu. Dyżurujące na Litwie polskie myśliwce wystartowały kilka minut po alarmie bojowym.





Ostatnie dni były bardzo pracowite dla lotników dyżurujących w ramach natowskiej misji Air Policing. Polacy, Belgowie i Włosi kilkanaście razy usłyszeli „Alpha Scramble” – alarm bojowy ogłaszany m.in., gdy do przestrzeni powietrznej państw bałtyckich zbliża się samolot bez włączonego urządzenia identyfikującego, zgłoszonego planu lotu albo którego załoga nie nawiązuje kontaktu z kontrolerami ruchu powietrznego. Wówczas dyżurujące samoloty mają kilka minut, by poderwać myśliwce. Następnie podlatują do samolotu i identyfikują go. Dalsze działania zależą od rozwoju sytuacji, zwykle rosyjskie maszyny same odlatują, choć bywa, że piloci muszą je eskortować do przestrzeni powietrznej Kaliningradu.

Biuro prasowe Sojuszniczego Dowództwa Operacji Powietrznych informuje, że 18 lutego polskie F-16 dyżurujące na Litwie w ramach Baltic Air Policing przechwyciły i zidentyfikowały rosyjski transportowiec TU-134 CRUSTY. Eskortowały go dwa MiG-i-31 Foxhound i dwa Su-27 Flanker. Rosyjski samolot nie zgłosił planu lotu ani nie komunikował się z kontrolą ruchu lotniczego. Jeszcze tego samego dnia belgijskie F-16, które z kolei stacjonują w bazie Ämari w Estonii, przechwyciły dwa rosyjskie myśliwce SU-27 i Ił-22 COOT.