„Saber Strike”, czyli marsz przez Polskę

1300 polskich żołnierzy weźmie udział w ćwiczeniach „Saber Strike 2022”, które rozpoczęły się dziś w Żaganiu. Przedsięwzięcie organizuje armia Stanów Zjednoczonych. Cel to przetestowanie zdolności szybkiego przerzutu wojsk z baz w Niemczech na wschód Polski i dalej do państw bałtyckich. Po drodze pododdziały będą wspólnie ćwiczyły w Bemowie Piskim.

Ćwiczenia „Saber Strike” organizowane są w Europie Środkowo-Wschodniej co dwa lata. Pierwsza edycja miała miejsce w 2010 roku. Tegoroczna odbywa się w czasie narastającego napięcia u granic Ukrainy, gdzie Rosja skoncentrowała ponad 100 tys. swoich żołnierzy. Przedstawiciele Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podkreślają jednak, że polsko-amerykańskie manewry zostały zaplanowane i przygotowane dużo wcześniej.

W „Saber Strike” wezmą udział żołnierze 2 Pułku Kawalerii USA, którzy na co dzień stacjonują w Niemczech. Już wcześniej nad Polską pojawiły się śmigłowce Apache. Według scenariusza amerykańska kolumna ma przekroczyć polsko-niemiecką granicę w Jędrzychowicach, a następnie przemieścić się na wschód. Taką samą drogę pokonają pododdziały 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. – Zadanie będzie wykonywać 200 naszych żołnierzy. Na trasę wyruszy też 40 jednostek sprzętu, w tym kołowe transportery opancerzone Rosomak – informuje por. Anna Dominiak, rzecznik 17 WBZ. Trasa przemarszu będzie wiodła przez Żagań, Wrocław, Łask, Mińsk Mazowiecki i Orzysz. – Łącznie to 930 kilometrów. Przemarsz zajmie cztery dni. Polska jako gospodarz musi go odpowiednio zabezpieczyć: przygotować miejsca tankowania oraz odpoczynku – tłumaczy por. Dominiak. Podczas „Saber Strike 2022” odpowiada za to jednostka nadrzędna wobec 17 WBZ, czyli 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej.