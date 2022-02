Sojusznicy razem na poligonie

Amerykańscy żołnierze z 82 i 101 Dywizji Powietrznodesantowej są rozlokowani w kilku miejscach na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. Żołnierze stacjonujący w Rzeszowie szkolą się z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich, natomiast Amerykanie, którzy zostali zakwaterowani w Zamościu, współpracują z 3 Batalionem Zmechanizowanym 19 Brygady Zmechanizowanej. – Zaczęliśmy od współpracy na poziomie lokalnym, ale z czasem na pewno wspólne szkolenie będzie miało większą skalę – wyjaśnia mjr Lipczyński.

Jak wyglądają ćwiczenia polskich i amerykańskich wojskowych? – Ze względów związanych z bezpieczeństwem nie informujemy o szczegółach wspólnych szkoleń – zastrzega oficer prasowy. Wiadomo jedynie, że obejmują one m.in. zajęcia ogniowe.

Program szkoleń powstał tuż po przylocie Amerykanów do Polski. – Najpierw spotkali się dowódcy dywizji, gen. dyw. Jarosław Gromadziński i gen. dyw. Christopher T. Donahue, jednak szczegółowe plany opracowane zostały w sztabach obu formacji – wyjaśnia mjr Lipczyński.

Amerykańscy żołnierze z 82 i 101 Dywizji Zmechanizowanej zostali wysłani do Polski, by wzmocnić wschodnią flankę NATO w obliczu agresywnego zachowania Rosji wobec Ukrainy. Operacja przerzutu amerykańskich żołnierzy trwa od ponad dwóch tygodni. Pierwsi pojawili się w Polsce wojskowi z grupy przygotowawczej, którzy zajmowali się logistyką przed przylotem tzw. siły głównej. Pierwszy samolot ze spadochroniarzami wylądował w Jasionce 6 lutego. Na pokładzie maszyny byli żołnierze 82 Dywizji Powietrznodesantowej. Początkowo wschodnią flankę NATO miało wzmocnić 1700 amerykańskich wojskowych, a kolejnych 8,5 tys. miało pozostawać w gotowości, by w razie potrzeby dyslokować się do Europy. Plany te uległy modyfikacji 11 lutego, kiedy to Pentagon wydał oświadczenie o skierowaniu do Polski dodatkowo 3 tys. żołnierzy. Wśród nich są wojskowi zarówno z 82, jak i 101 Dywizji Powietrznodesantowej.