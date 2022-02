Terytorialsi dostarczą prawie 3 miliony maseczek

Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczą blisko 3 mln maseczek ochronnych, które tym razem otrzymają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Już od stycznia maseczki w ramach akcji „Maseczka dla obywatela” oraz inne środki ochrony indywidualnej trafiają do placówek medycznych. Inicjatorem akcji jest Mazowiecki „Urząd Wojewódzki. Blisko 100 palet zapełnionych kartonami z maseczkami trafiło już do szpitali na terenie północnego Mazowsza. Obecnie maseczki transportowane są do niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. Terytorialsi muszą dostarczyć blisko 3 miliony sztuk.

Największą ilość maseczek, bo aż ponad milion rozwiozą żołnierze z Zegrza, trafią one do 112 placówek medycznych na terenie powiatu wołomińskiego, legionowskiego oraz Warszawy. Do 58 placówek dostarczą maseczki żołnierze 53 blp z Siedlec, największą ilość otrzymają placówki z Siedlec. Żołnierze z Komorowa natomiast dostarczą 770 tysięcy maseczek, które zostaną rozdysponowane po między 77 placówek medycznych w powiatach: ostrołęckim, ostrowskim, wyszkowskim, pułtuskim oraz makowskim. Najwięcej sztuk otrzymają placówki z Ostrołęki. Żołnierze 51 batalionu lekkiej piechoty z Ciechanowa dostarczą natomiast maseczki do 46 placówek w swoim rejonie odpowiedzialności, czyli w Ciechanowie, Mławie, Płońsku, Przasnyszu oraz Żurominie.