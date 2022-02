Szef Pentagonu w bazie w Powidzu

Przed południem sekretarz obrony USA spotkał się w Łazienkach Królewskich z szefem MON-u Mariuszem Błaszczakiem. Wówczas to padła deklaracja m.in. dotycząca zgody na zakup przez Polskę 250 czołgów Abrams . Lloyd Austin zapewnił także o gotowości USA do dodatkowego wzmocnienia obecności wojsk amerykańskich w Polsce, jeśli dojdzie do eskalacji konfliktu. Politycy gościli również w Pałacu Prezydenckim. Amerykański sekretarz obrony z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pawłem Solochem rozmawiali o sojuszniczej i bilateralnej współpracy militarnej.

Ostatnim etapem wizyty Lloyda Austina w Polsce były odwiedziny w Powidzu. Szef Pentagonu razem z ministrem Mariuszem Błaszczakiem przyjechał po południu do 33 Bazy Lotnictwa Transportowego. W hangarze lotniczym politycy spotkali się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami. Rozmawiali m.in. z pilotami z 33 Bazy zaangażowanymi w loty w ramach Akcji Serce oraz załogami, które latem 2021 roku prowadziły ewakuację Afgańczyków z opanowanego przez talibów Kabulu.

– Jeszcze raz dziękuję za zwiększoną obecność wojsk amerykańskich w Polsce. To ważne z powodu zagrożeń, przed którymi stoją państwa wschodniej flanki NATO – powiedział w Powidzu minister Błaszczak. – Obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest dowodem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo w Europie. A to, że żołnierze Wojska Polskiego służą ramię w ramię z Amerykanami, podnosi naszą interoperacyjność – dodał szef MON-u. Minister obrony przypomniał, że polscy i amerykańscy wojskowi od lat pełnią wspólnie służbę. – Tak było m.in. w Iraku, gdzie Lloyd Austin – wówczas jako generał – dowodził. Tak było w Afganistanie – mówił Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony zwrócił się też do amerykańskich żołnierzy i podziękował im za służbę w Polsce. Przypomniał jednocześnie, że 33 Baza jest jednostką typowo lotniczą, w której służbę w formie rotacyjnej pełni amerykański komponent Aviation Detachment. – W Powidzu rozbudowywane są także magazyny sprzętu wojskowego, największe w tej części Europy. Będą one stanowić łatwe rozwinięcie bojowe dla sił amerykańskich – dodał szef MON-u.

Lloyd Austin podziękował ministrowi Błaszczakowi za gościnność i możliwość szkolenia się żołnierzy US Army w Polsce. – Widok amerykańskich i polskich żołnierzy stojących ramię w ramię jest mi dobrze znany. Widziałem wiele razy ten obraz w Iraku i Afganistanie. Wszędzie tam, gdzie byliśmy my, byli także Polacy. To pokazuje nasze dobre stosunki i dobrą współpracę – zaznaczył szef Pentagonu.