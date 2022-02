Polsko-amerykańskie szkolenie

Od ponad tygodnia trwa przerzut żołnierzy USA i sprzętu wojskowego do Polski . To działania, których celem jest wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na Podkarpacie przerzucani są spadochroniarze 82 Dywizji Powietrznodesantowej z Fortu Bragg w Karolinie Północnej. Amerykanie lądują głównie na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem.

Trwa operacja przerzutu amerykańskich wojsk do Polski. Żołnierze, którzy są już w kraju, w najbliższym czasie rozpoczną szkolenie z 18 Dywizją Zmechanizowaną. Będzie się ono odbywało na wschodzie Polski – na poligonach i w ośrodkach szkoleniowych. To odpowiedź NATO na agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy.

Tymczasem cały czas trwa operacja przerzutu do Polski prawie 5 tys. amerykańskich żołnierzy. O świcie na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądowali kolejni wojskowi z 82 Dywizji Zmechanizowanej. Nie wiadomo, ile jeszcze takich lotów zaplanowano ani kiedy zakończy się przerzut wojsk. – Rotacja trwa – komentuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Pierwotnie ustalono, że do Polski trafi 1,7 tys. żołnierzy, którzy wzmocnią wschodnią flankę NATO. Ale napięta sytuacja we wschodniej Europie skłoniła Joe Bidena, prezydenta USA, do zwiększenia amerykańskiego kontyngentu. Do naszego kraju trafi kolejna grupa 3 tys. żołnierzy.

Wczoraj, po naradzie szefów obrony państw NATO, minister Mariusz Błaszczak powiedział, że Sojusz jest zgodny, by w obliczu żądań Rosji nie iść na jakiekolwiek ustępstwa. – Silna deklaracja jedności i solidarności wobec Ukrainy, a także gotowość, aby adekwatnie do rozwoju sytuacji zwiększać zaangażowanie na wschodniej flance NATO, to przesłanie wszystkich uczestników posiedzenia – podkreślał minister Błaszczak. Zadeklarował, że Polska jest gotowa przyjąć kolejnych żołnierzy sojuszniczych armii.