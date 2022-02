Amerykańscy żołnierze lecą do Polski

Do stacjonujących już w Polsce amerykańskich spadochroniarzy z 82 Dywizji dołączyć ma kilkuset wojskowych ze 101 Dywizji Powietrznodesantowej z Fort Campbell w Kentucky. Pododdziały te przygotowywały się do przerzutu do Europy od końca stycznia. W sumie na terenie południowo-wschodniej Polski zostanie rozlokowanych 4,7 tys. żołnierzy US Army.

Amerykańskie media informują, że w środę do Polski wyruszą żołnierze 101 Dywizji Powietrznodesantowej. Stacjonujący na co dzień w Fort Campbell w Kentucky spadochroniarze dołączą do innych amerykańskich sił rozlokowanych w Polsce. Przerzut żołnierzy US Army to odpowiedź Stanów Zjednoczonych na agresywną politykę Władimira Putina wobec Ukrainy. Prezydent USA Joe Biden początkowo zdecydował o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i wysłaniu do Polski 1,7 tys. spadochroniarzy, później zadeklarował oddelegowanie kolejnych 3 tys. mundurowych.

Systematycznie od 4 lutego lądują w Polsce samoloty z żołnierzami US Army i ich wyposażeniem. Tylko wczoraj na lotnisku w podrzeszowskiej Jasionce pojawiło się około tysiąca wojskowych, którzy przylecieli kilkoma pasażerskimi Boeingami, m.in. 767 oraz 777, a także pięć samolotów C-17 Globemaster głównie ze sprzętem wojskowym na pokładzie. Do południa w środę pod Rzeszowem lądowały maszyny pasażerskie i transportowe C-17. Na dziś zaplanowano kolejne lądowania amerykańskich wojskowych. Amerykanie przebywają m.in. na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego. Mówi się m.in. o bazach tymczasowych w Mielcu, Rzeszowie i Nowej Dębie.