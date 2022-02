Nowe drony dla wojska

Podpisaliśmy pierwszą z zapowiadanych na ten rok umów na bezzałogowce dla Wojska Polskiego – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Na mocy wartego 50 mln zł brutto kontraktu do wojska trafi jedenaście zestawów bezzałogowych systemów powietrznych FlyEye. Dostawy sprzętu rozpoczną się niebawem i potrwają do marca 2023 roku.

– Nowe BSP trafiają do Sił Zbrojnych RP. Dzisiaj podpisaliśmy pierwszą z zapowiadanych na ten rok umów na bezzałogowce dla Wojska Polskiego. Wykonawca dostarczy drony FlyEye – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Umowa na pozyskanie bezzałogowców została zawarta między Agencją Uzbrojenia, a ich producentem firmą WB Electronics. Na jej mocy do Wojska Polskiego, a konkretnie do pododdziałów wojsk rakietowych i artylerii, trafi jedenaście zestawów BSP. – Dostawy rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu, a zakończą w marcu 2023 roku. Wartość kontraktu to 50 mln zł brutto – poinformował ppłk Krzysztof Płatek, rzecznik prasowy AU. Oficer dodał, że cena zawiera pakiet logistyczny i szkoleniowy, a o tym do jakich konkretnie jednostek trafi nowy sprzęt, zadecyduje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie wykluczył też, że wkrótce pozyskane zostaną kolejne bezzałogowce.