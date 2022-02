Amerykańskie F-15 w Polsce

Znajdujące się w Łasku amerykańskie myśliwce to maszyny F-15 w wersji C i D z 48 Skrzydła Lotnictwa Myśliwskiego Sił Powietrznych USA, które na co dzień stacjonują w Bazie Królewskich Sił Powietrznych w Lakenheath w Wielkiej Brytanii. W polskiej bazie są również piloci samolotów oraz personel odpowiedzialny za obsługę maszyn. Pojawienie się w Polsce tych myśliwców, to odpowiedź sojuszników na kryzys na linii Rosja–Ukraina. Sojusz Północnoatlantycki zdecydował o wzmocnieniu misji NATO Air Policing, w ramach której myśliwce strzegą nieba państw członkowskich nieposiadających własnych myśliwców. W przypadku Baltic Air Policing chodzi o pomoc Litwie, Łotwie i Estonii.



NATO wzmacnia siły także w Rumunii. W ostatnich dniach do bazy Fetesti trafiły samoloty F-16 z 52 Skrzydła Myśliwców, które na co dzień stacjonują w bazie lotniczej Spangdahlem w Niemczech. Sojusznicze Dowództwo Operacji Powietrznych informuje również, że do dyżurów lotniczych w ramach NATO Air Policing dołączyły włoskie F-35. Samoloty piątej generacji będą stacjonować w Amendoli, największej bazie lotniczej we Włoszech, ale będą mogły operować w przestrzeni powietrznej całego Sojuszu.

Dowództwo informuje, że samoloty mają współpracować z myśliwcami Eurofighter EF-2000 Typhoon, które obecnie stacjonują w Rumunii. Włoskie „tajfuny” trafiły również do Bułgarii. 11 lutego w bazie Graf Ignatievo wylądowały cztery myśliwce i pozostaną tam do końca marca 2022 roku.