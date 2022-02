W hołdzie żołnierzom AK

– Wśród nas jest coraz mniej kombatantów AK, ale pamięć o tych, którzy walczyli w jej szeregach, pozostanie wieczna – zapewniał minister. Dodał, że symbolika Armii Krajowej jest żywa w dzisiejszych siłach zbrojnych, szczególnie w wojskach specjalnych oraz obrony terytorialnej. – Etos Armii Krajowej stanowi fundament, na którym budujemy morale Wojska Polskiego – podkreślał Mariusz Błaszczak.



Film: MON

Podczas uroczystości minister odznaczył medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz awansował do wyższych stopni wojskowych kilkudziesięciu żołnierzy z jednostek dziedziczących tradycje AK. – Wyróżniłem ich za codzienną służbę na straży bezpieczeństwa kraju – mówił szef MON. Mariusz Błaszczak wręczył również akty mianowania na kolejne kadencje trzem dowódcom brygad OT. Otrzymali je płk Mirosław Bryś, dowódca 4 Warmińsko-Mazurskiej BOT, kmdr Tomasz Laskowski, dowódca 7 Pomorskiej BOT i płk Paweł Wiktorowicz, dowodzący 9 Łódzką BOT.

Dzisiejsze uroczystości rocznicowe rozpoczął prezydent Andrzej Duda, który rano złożył kwiaty na grobach dowódców Związku Walki Zbrojnej i AK na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. – Skłaniamy się bohaterom AK z wiarą, że Polacy nigdy więcej nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego i walczyć o odzyskanie swojej ojczyzny – mówił prezydent. Andrzej Duda wyraził wdzięczność wszystkim żołnierzom AK, którzy nie wahali się i stawali do walki. Przypomniał też, że AK i Polskie Państwo Podziemne to wielki rozdział naszej historii, o którym uczą się kadeci wszystkich wojskowych uczelni na świecie.

Z kolei przed południem kwiaty przed pomnikiem gen. Stefana Roweckiego „Grota”, komendanta AK, oraz pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej złożył szef MON-u. Hołd gen. Roweckiemu oddał także Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który wraz z sędzią Bogusławem Nizieńskim, weteranem AK, złożył kwiaty przy tablicy upamiętniającej komendanta Armii Krajowej na warszawskiej Ochocie. Tablice umieszczono na budynku przy ul. Spiskiej 14, w którym 30 czerwca 1943 roku „Grot” został aresztowany przez gestapo.

Minister MON-u polecił również, aby na pamiątkę 80. rocznicy powstania AK, do końca roku na każdej uroczystej przysiędze wojskowej odczytywać rotę przysięgi żołnierzy AK.

Resort obrony ogłosił dziś także konkurs pod hasłem „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Armii Krajowej”, którego celem jest wsparcie kombatantów AK w codziennym życiu. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje mogą uzyskać dotacje MON-u na pomoc pielęgnacyjną dla weteranów, zakupy dla nich, transport do lekarza, a także na odwiedziny grobów kombatantów. Ponadto projekt zakłada dofinansowanie na działania edukacyjne, m.in.: organizację spotkań uczniów z akowcami, podróże do miejsc związanych z walkami AK oraz opiekę nad miejscami pamięci. Na dotacje związane z konkursem MON zaplanował 2 mln zł. Projekty i wnioski można składać do 15 marca, zgłoszone przedsięwzięcia mają być realizowane od 1 maja do 31 grudnia 2022 roku.