Przekazanie dowodzenia w PKW Rumunia

Po okolicznościowej części uroczystego apelu, zarówno dowódca przekazujący jak i przejmujący odpowiedzialność zabrali głos. Podczas swojego przemówienia mjr Andrzejak dziękował swoim żołnierzom za ostatnie 6 miesięcy, podczas których wraz z sojusznikami z Rumunii, nie szczędząc wysiłku, wzorowo wykonywali zadania na poligonach oraz placach ćwiczeń. Ciepłe słowa skierował również do gospodarzy za zapewnienie bardzo dobrych warunków do szkolenia oraz zwykłą ludzką życzliwość w codziennej wspólnej służbie w ramach wielonarodowej batalionowej grupy bojowej. Na koniec życzył wszystkim dużo zdrowia, swoim żołnierzom szczęśliwego powrotu do domów, a nowej X zmianie oraz jej dowódcy żołnierskiego szczęścia.

Uroczysty apel zakończyła wspólna defilada pododdziałów polskich i rumuńskich, po której żołnierze oraz zgromadzeni goście udali się na pożegnalny obiad.

Źródło: DORSZ