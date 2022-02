Przysięga terytorialsów: dumni z dziedzictwa Armii Krajowej

Przysięga zakończyła tzw. szkolenie podstawowe, które w ramach „Ferii z WOT”, odbywało się przez 16 dni w 142 batalionie lekkiej piechoty w Trzebiatowie. Złożyło ją prawie stu żołnierzy - była to więc druga co do wielkości przysięga w historii 14 ZBOT - w dużej części uczniów, nauczycieli i studentów. Skorzystali oni z czasu ferii zimowych, by wstąpić w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

- To męstwo i poświęcenie jej żołnierzy - kobiet i mężczyzn jest dla nas wzorem i chlubą. Tym bardziej, że jednym z żołnierzy Armii Krajowej jest nasz patron, ppłk Stanisław Jerzy Sędziak pseudonim „Warta”. Cichociemny, elita elit. Z własnej woli wstąpił w szeregi Cichociemnych i wyskoczył w nocy na teren okupowanej Rzeczypospolitej, by walczyć z niemieckim - hitlerowskim, a potem sowieckim okupantem. Poświęcił to, co najcenniejsze bez wahania, skazany przez komunistów na karę śmierci a potem dożywocie - mówił płk Borowczyk. - Kombatanci AK są częścią naszej brygadowej rodziny, a nasi żołnierze codziennie im pomagają, wspierają w różnych sytuacjach życiowych, pielęgnują ich mogiły, bo w ten sposób choć po części próbujemy okazać im wdzięczność i szacunek za ich bohaterstwo i poświęcone zdrowie i życie. Nasi kombatanci są dla nas inspiracją, przekazując nam swoje doświadczenia i słowa, które dają siłę do służby Ojczyźnie i naszej lokalnej społeczności - dodał. Wspomniał także zmarłego nagle przed kilkoma dniami swojego przyjaciela, podpułkownika Artura Filipowicza, dowódcę 151. Batalionu Lekkiej Piechoty ze Skwierzyny. - Wczoraj żegnalem mojego przyjaciela Artura Filipowicza, a dziś witam was w szeregach wojska Polskiego. Bezpieczeństwo Rzeczpospoltej i nas wszystkich było jego priorytetem. „Gdy jest łatwo - jest nudno” - takie było jego motto. U nas nie jest łatwo i nie jest nudno. Cześć jego pamięci, odpoczywaj w spokoju przyjacielu - mówił płk Borowczyk

Podczas uroczystości odczytano tekst roty przysięgi, którą składali żołnierze Armii Krajowej: „W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten święty Krzyż, znak męki i Zbawienia. Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary mego życia. Prezydentowi Rzeczypospolitej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy dochowam niezłomnie cokolwiek by mnie spotkać miało”.

Do tego dnia żołnierze przygotowywali się podczas bardzo intensywnego, trwającego 16 dni szkolenia. W tym czasie nie rozstawali się ze swoją bronią. Instruktorzy szkolili ich z taktyki wojskowej, udzielania pierwszej pomocy, topografii, strzelania, zasad żołnierskiego zachowania i wreszcie żołnierskiej musztry. Przed złożeniem przysięgi, w piątek, żołnierze odwiedzili cmentarz w Kołobrzegu, by uporządkować i zapalić znicze na grobach poległych i zmarłych żołnierzy Armii Krajowej. - Nasi nowi żołnierze z dumą i poczuciem spełnienia obowiązku wobec bohaterów AK przyjechali tu, na ich groby - mówi ppłk Rafał Gułajewski, dowódca 142 batalionu lekkiej piechoty w Trzebiatowie, który nadzorował szkolenie nowych zachodniopomorskich terytorialsów. - To był ważny element ich szkolenia, mogli poczuć tę wielką tradycję, którą dziedziczą nosząc znak „Polski Walczącej” na swoim mundurze - dodał.

Była to druga w krótkiej historii przysięga w 142 batalionie lekkiej piechoty a jednocześnie druga co do ilości żołnierzy taka uroczystość w historii zachodniopomorskiej brygady WOT. Jej dowództwo oraz sztab mieszczą się w Szczecinie-Podjuchach a dwa bataliony - w Choszcznie i Trzebiatowie. Po dwóch i pół roku istnienia 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już prawie tysiąc żołnierzy. Uczestniczą oni w regularnych ćwiczeniach, ale przede wszystkim wspierają społeczność Pomorza Zachodniego. Pomagają w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych, poszukiwaniu zaginionych osób czy też wspierają służbę zdrowia w walce z pandemią.

Żołnierzem WOT może zostać każdy pełnoletni, niekarany Polak. Służba ta nie koliduje z życiem zawodowym i rodzinnym. Każdy żołnierz po złożeniu przysięgi bierze udział w comiesięcznym, weekendowym szkoleniu. Dlatego wśród żołnierzy zachodniopomorskiej brygady WOT znajdują się zarówno uczniowie, studenci, nauczyciele, ale także pracownicy administracji publicznej, właściciele firm, pracownicy przedsiębiorstw a nawet wykładowcy akademiccy.

Kolejne szkolenie nowych żołnierzy 14 ZBOT odbędzie się w marcu w Choszcznie.

Tekst: Marcin Górka/ rzecznik prasowy 14 ZBOT