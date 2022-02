„Z miłości do Ojczyzny”. Ryszard Witkowski „Orliński”

Żołnierz nie po to bierze do ręki broń i nie po to wstępuje do armii, żeby zginąć. Tylko żeby żyć – mówi Ryszard Witkowski „Orliński”. Pan Ryszard jest jednym z bohaterów cyklu filmowego „Z miłości do Ojczyzny”, w którym kombatanci przekazują młodym żołnierzom swoje życiowe przesłanie.



Film: Paweł Sobkowicz, Magdalena Miernicka / ZbrojnaTV

Ryszard Witkowski „Orliński” od 1941 roku był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, później żołnierzem Armii Krajowej. Zajmował się kolportażem tajnej prasy, był fotografem czasów okupacji. Uczestniczył także w operacjach podejmowania cichociemnych i zrzutów broni z Wielkiej Brytanii. Po wojnie za działalność konspiracyjną był represjonowany przez UB.

Zawodowo przez wiele lat związany był z lotnictwem, m.in. jako pracownik naukowy Instytutu Lotnictwa w Warszawie, pilot doświadczalny, biegły sądowy ds. wypadków lotniczych, a także międzynarodowy sędzia zawodów lotniczych. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Odrodzenia Polski, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, a także medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.