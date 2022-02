Z miłości do Ojczyzny

Projekt „Z miłości do Ojczyzny” ma na celu przybliżyć młodemu pokoleniu motywacje do walki i życiowe przesłania żyjących bohaterów Armii Krajowej. Do udziału w nim zaprosiliśmy żołnierzy konspiracji oraz ich młodsze koleżanki i kolegów, którzy obecnie noszą mundur Wojska Polskiego.



Bo polskość to jest piękna rzecz





Film: Paweł Sobkowicz, Magdalena Miernicka / ZbrojnaTV



Ryszard Matrzak „Ziuk” w czasie II wojny światowej był członkiem plutonu Szarych Szeregów Hufca „Zielony Dąb” w Pruszkowie, a po wojnie organizacji niepodległościowej „Wolna Młodzież”. W latach 1953-1955 był więźniem politycznym. Jest działaczem organizacji kombatanckich, był prezesem Światowej Federacji Polskich Kombatantów i członkiem Mazowieckiej Rady Kombatanckiej.



Za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, działalność kombatancką i społeczną odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.