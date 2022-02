Oddajmy hołd żołnierzom AK

Dziękujemy Wam, żołnierze Armii Krajowej. Za wolną Polskę, za ideały, które niesiecie, za Wasz etos i za to, że wciąż wielu z Was jest z nami i uczy młode pokolenie tego czym jest miłość do Ojczyzny – mówi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w przesłaniu przygotowanym z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej.





Film: MON