F-15 w Łasku

Amerykańskie myśliwce F-15 przyleciały do Polski, by wzmocnić wschodnią flankę NATO i wesprzeć misję Baltic Air Policing. Zadania będą wykonywać we współpracy z polskimi i duńskimi lotnikami, którzy stacjonują w bazie na Litwie. Sojusznicze Dowództwo Operacji Powietrznych nie ukrywa, że obecność samolotów z USA to m.in. odpowiedź na rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Białorusi.

Amerykańskie myśliwce F-15 stacjonują obecnie w 32 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Przyleciały tam wczoraj, o czym poinformował w mediach społecznościowych minister obrony Mariusz Błaszczak. Informacje o tym, jak duży komponent lotniczy skierowały do Polski Stany Zjednoczone, nie są podawane do publicznej wiadomości. Jednak wiadomo, że to samoloty z 48 Skrzydła Lotnictwa Myśliwskiego Sił Powietrznych USA, które stacjonują w Bazie Królewskich Sił Powietrznych w Lakenheath w Wielkiej Brytanii. – Do Polski przyleciały maszyny w wersji C i D. Oprócz pilotów jest też amerykański personel techniczny – powiedział kpt. Michał Kolad, oficer prasowy 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. – Nie jest to pierwsze nasze spotkanie w Łasku. Niejednokrotnie mieliśmy okazję wykonywać wspólne ćwiczenia i brać udział w międzynarodowych ćwiczeniach – dodaje kpt. Kolad.