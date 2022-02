Żołnierze WOT w nieustającej walce z COVID-19

Każdego dnia nie ustaje walka z wirusem COVID-19. Nie maleje również zaangażowanie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej – zapobiegając, identyfikując i podejmując działania ograniczające jego transmisję. Codziennie wspierają opiekę medyczną, służby sanitarne, samorządy oraz wojewodów. Codziennie w walkę z wirusem jest ponad 1000 żołnierzy.

Wsparcie społeczności lokalnych jest misją Wojsk Obrony Terytorialnej. Codziennie w zadania covidowe zaangażowanych jest ponad 1000 żołnierzy, którzy realizują wsparcie między innymi, w 53 zespołach wymazowych, 50 szpitalach i placówkach medycznych, 22 stacjach sanitarno-epidemiologicznych, 16 szpitalach tymczasowych, 47 masowych punktach szczepień, 9 Regionalnych Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Również policja stale może liczyć na pomoc „wotowców”. Żołnierze OT monitorują kwarantanny pod ok. 37 tysiącami adresów, co również obejmuje badanie potrzeb osób, które są na izolacji, same i potrzebują pomocy. Ponadto Terytorialsi rozpoczęli dystrybucję środków ochrony indywidualnej. Począwszy od końca stycznia do połowy lutego żołnierze przetransportują i rozdysponują kilkadziesiąt milionów maseczek ochronnych i medycznych.

Żołnierze OT dbają o to, by nikt nie pozostał sam. Zwłaszcza na pomoc mogą liczyć seniorzy i kombatanci – szczególna grupa w systemie wsparcia Wojsk Obrony Terytorialnej. To właśnie oni są dla żołnierzy WOT niewyczerpalnym źródłem siły i inspiracji. Żołnierze mają pod swoją opieką blisko 900 kombatantów, żołnierzy AK i bohaterów wojennych, z czego aż 185 kombatantów korzysta w różnych formach ze wsparcia w związku z panującą pandemią koronawirusa.