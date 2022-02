Posłowie o zakupach broni z zagranicy

Siły Zbrojne RP odbiorą w tym roku m.in. 40 wyrzutni pocisków przeciwpancernych Javelin, cztery samoloty M-346, dwa Herculesy C-130H, jeden zestaw dronów Bayraktar TB2 oraz 300 samochodów Cougar – poinformował posłów wiceszef MON-u Marcin Ociepa. Posiedzenie sejmowej Komisji Obrony Narodowej było poświęcone realizacji kontraktów zagranicznych dla wojska.

Wiceminister obrony Marcin Ociepa swoje wystąpienie przed Komisją Obrony Narodowej rozpoczął, podkreślając, że dla resortu priorytetem jest sprawne i szybkie pozyskiwanie broni i wyposażenia wojskowego. – M.in. dla usprawnienia procesu zakupowego wydłużono cykl planu modernizacji technicznej do 15 lat i powołano do życia Agencję Uzbrojenia – mówił Ociepa. Według założeń Agencja Uzbrojenia będzie miała do 2035 roku ogromną pulę pieniędzy do dyspozycji. – Wartość środków zaplanowanych w centralnych planach rzeczowych do realizacji w latach 2022–2035 wynosi 435 mld zł – mówił wiceminister.