Cyfrowe serce armii

– Konsekwentnie wzmacniamy zdolności obronne Wojska Polskiego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, a uwieńczeniem tego procesu jest utworzone dziś Dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – mówił we wtorek Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podczas konferencji w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Szef MON-u dodał, że w XXI wieku ataki cybernetyczne stały się jednym z narzędzi agresywnej polityki m.in. naszego wschodniego sąsiada. Podczas szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku Sojusz potwierdził, że obrona cyberprzestrzeni należy do podstawowych zadań kolektywnej obrony NATO.

W odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii w lutym 2019 roku w ramach programu cyber.mil.pl minister obrony zatwierdził koncepcję organizacji WOC i rozpoczął tworzenie tego komponentu sił zbrojnych. W 2019 roku powołano Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, konsolidując Centrum Kryptologii i Inspektorat Informatyki MON. Powstała jednostka ekspercka MON odpowiedzialna za bezpieczeństwo polskiej cyberprzestrzeni i systemów IT wykorzystywanych przez resort obrony.



Film: MON

Ponadto, jak przypomniał minister Błaszczak, w ramach budowania wojsk obrony cyberprzestrzeni m.in. utworzono Szkołę Podoficerską „Sonda” w Zegrzu kształcącą specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne przy WAT, a w wojskach obrony terytorialnej utworzono zespół działań cyberprzestrzennych. Trzykrotnie zwiększono też liczbę miejsc na uczelniach wojskowych na kierunkach związanych m.in. z informatyką, kryptologią czy cyberbezpieczeństwem. Zgodnie z koncepcją MON-u do 2025 roku mury wojskowych uczelni opuści ponad 2 tys. oficerów związanych z tymi specjalnościami.

– Dziś powołujemy do życia dowództwo WOC, ściśle zintegrowane z NCBC – mówił minister, mianując na dowódcę nowego komponentu polskich sił zbrojnych gen. bryg. Karola Molendę, dyrektora NCBC. – WOC są niezbędnym elementem współczesnej armii i odpowiedzią na zagrożenia związane z nowymi technologiami – mówił nowy dowódca. Podkreślił, że podlegli mu żołnierze – eksperci z zakresu cyberbezpieczeństwa, kryptologii i IT – cały czas czuwają nad bezpieczeństwem systemów obrony narodowej i polskiej cyberprzestrzeni. – Działamy niczym cyfrowe serce armii – mówił gen. Molenda.

Według koncepcji MON-u formowanie wojsk obrony cyberprzestrzeni zakończy się do 2024 roku i wówczas będą one zdolne do prowadzenia w cyberprzestrzeni pełnego spektrum działań: obronnych, rozpoznania oraz aktywnych działań ofensywnych.

W resorcie obrony opracowano też kolejną edycję programu podnoszącego zdolności MON-u w zakresie cyberprzestrzeni, czyli „Cyber.mil 2.0”. – Zaplanowane w jego ramach projekty będą realizowane przez następne trzy lata – podał Tomasz Zdzikot, przewodniczący społecznego zespołu doradców MON-u ds. cyberbezpieczeństwa. Wśród tych projektów znalazły się m.in.: utworzenie przy NCBC Centrum Połączonych Operacji w Cyberprzestrzeni, budowa największego w Europie „cyberpoligonu”, zaangażowanie w projekty cyber żołnierzy rezerwy, powstanie programu wspierającego kierunki związane z cyberobroną na cywilnych uczelniach wyższych czy też nawiązanie współpracy ze środowiskiem e-sportu.