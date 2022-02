Terytorialsi i spadochroniarze ćwiczyli w Bieszczadach

Żołnierze z 35 batalionu kekkiej piechoty z Sanoka brali udział w ćwiczeniu zintegrowanym, 16 batalionu powietrznodesantowego z Krakowa. Zasadniczym zadaniem spadochroniarzy było opanowanie obiektu na terenie Bieszczad. Terytorialsi z Sanoka wspierali ćwiczące grupy zadaniowe poprzez organizację przemieszczenia spadochroniarzy w rejon działań. Po opanowaniu obiektu, pododdziały przeszły do działań nieregularnych, co zakończyło wspólne ćwiczenia.

- Współdziałanie żołnierzy 35 batalionu lekkiej piechoty z Sanoka wraz z 16 batalionem powietrznodesantowym było dobrą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy ćwiczącymi wojskami. To już po raz drugi gościliśmy krakowskich żołnierzy w Bieszczadach na wspólnych ćwiczeniach taktycznych. Należy podkreślić, że głównym zadaniem WOT jest wsparcie wojsk operacyjnych w czasie działań bojowych. Dlatego też, włączamy się do wspólnych ćwiczeń w rejonie naszej odpowiedzialności służbowej. Cenimy sobie współpracę ze Spadochroniarzami z 6. Brygady Powietrznodesantowej. Deklarujemy swoją gotowość do współpracy i dalszych szkoleń – powiedziała ppłk Grzegorz Grzegorzewski – dowódca batalionu z Sanoka.

W miniony weekend ponad 800 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady OT spędziło na placach ćwiczeń. Terytorialsi uczestniczyli w intensywnym szkoleniu rotacyjnym doskonaląc zagadnienia taktyczne i strzeleckie. W Nisku i Jarosławiu ponad 60 ochotników odbywało kolejne dwa dni szkolenia podstawowego. Ponadto w działania operacyjne na granicy i w walkę z pandemią zaangażowanych było ponad 110 żołnierzy.

Tekst: kpt. Witold Sura/ oficer prasowy 3 Podkarpackiej BOT