Minister Błaszczak w Londynie

O sytuacji na wschodniej granicy Polski rozmawiali dziś w Londynie ministrowie obrony Polski i Wielkiej Brytanii. Politycy podkreślali, że prowokacyjne działania Rosji wymagają zdecydowanej reakcji NATO. – Tylko tak można odwieść agresora od jego zamiarów – mówili Mariusz Błaszczak i Ben Wallace. Wielka Brytania wyśle do Polski 350 żołnierzy wojsk inżynieryjnych.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak spotkał się w poniedziałek ze swoim odpowiednikiem w Wielkiej Brytanii – Benem Wallace’em. Politycy rozmawiali przede wszystkim o kryzysie na wschodniej granicy NATO.

– Gdy ostatnio Białoruś cynicznie wykorzystywała ludzi, by destabilizować sytuację u swoich sąsiadów, używała nielegalnej imigracji i zmuszała ludzi do przekraczania granicy, Wielka Brytania stanęła ramię w ramię z Polską i wysłała 100 saperów, by wesprzeć Polskę w działaniach przeciwko wykorzystywaniu migrantów jako narzędzia – mówił sekretarz obrony Ben Wallace. – W tym duchu solidarności wyślemy do Polski dodatkowo 350 brytyjskich żołnierzy – poinformował brytyjski polityk. Dodał, że będzie to sygnał, że oba państwa ściśle współpracują na rzecz bezpieczeństwa.

Zresztą nie po raz pierwszy. Żołnierze z Wielkiej Brytanii od kilku lat stacjonują w Polsce w ramach eFP – Batalionowej Grupy Bojowej. A od kilku tygodni wspierają również Polaków na granicy z Białorusią, pomagając im remontować tymczasowe ogrodzenie oraz naprawiać drogi dojazdowe do pasa granicznego.