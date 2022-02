Żołnierze 8 K-PBOT w operacji "Trwała odporność"

W początkowym etapie mundurowi pomagali w placówkach medycznych przy triażu pacjentów i wspierali funkcjonariuszy Policji w monitorowaniu przestrzegania kwarantanny i izolacji. Wzrost liczby zakażonych osób, obciążenie personelu medycznego i funkcjonariuszy służb mundurowych spowodowały sytuację, w której była potrzebna pomoc na wielu kierunkach. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej zareagowało adekwatnie do potrzeb wsparcia społeczeństwa i odpowiedziało szkoleniem żołnierzy do zadań, których wcześniej nie wykonywali. Terytorialsi zostali przeszkoleni m.in. do jazdy pojazdami uprzywilejowanymi, pobierania wymazów, opieki nad pacjentem leżącym i wykonywania dekontaminacji pomieszczeń. - Moją motywacją do służby jest chęć samorealizacji i pomagania ludziom. Pomaganie jest głównym motorem do tego, że jestem w wojsku. Do tej pory pobieram średnio 150 wymazów dziennie. Ciężko mi powiedzieć ile tego jest łącznie, bo idzie to w tysiące - powiedziała szer. Agata Uździńska służąca na punkcie wymazowym przy toruńskiej Motoarenie.

Do tej pory żołnierze WOT z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Trwałej Odporności transportowali również tlen wspomagający leczenie osób z ciężkim przebiegiem COVID-19, które wymagały podłączenia do respiratora. Wsparli działanie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przy przeładunku i dystrybucji środków do walki z wirusem. Przeprowadzili dekontaminacje domów pomocy społecznej, przedszkoli, domów studenckich itp. Podczas twardego lockdownu w trakcie pierwszej fali transportowali również posiłki. 8 K-PBOT we współpracy z Urzędem Marszałkowskim wydzieliła do tego celu siły i środki, co bezpośrednio odczuli seniorzy w regionie, którym żołnierze w oliwkowych beretach dowozili posiłki oraz niezbędne produkty codziennego użytku. W grupie tej byli także kombatanci.

Wraz z pojawieniem się szczepionek mundurowi z najmłodszego rodzaju Sił Zbrojnych RP rozpoczęli służbę na punktach szczepień. Kierują tam ruchem pacjentów, pomagają przy ewidencji, czy wreszcie przy samych szczepieniach. Pomagają również dotrzeć do tych punktów weteranom i kombatantom, dla których samodzielnie byłoby to bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Odbywa się to zawsze w obecności ratownika medycznego.

Tekst: por. Paweł Banasiak/ oficer prasowy 8 K-PBOT