Zimowy rejs podchorążych

W poniedziałek, 7 lutego rozpoczął się zimowy rejs okrętu szkolnego ORP Wodnik. Podchorążowie V roku Akademii Marynarki Wojennej odbywać będą praktykę morską.

W czasie rejsu będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i utrwalenia nawyków dobrej praktyki morskiej w trudnych, zimowych warunkach. Wśród studentów wojskowych będzie 26 nawigatorów oraz 15 mechaników. Nad prawidłowym procesem szkolenia na pokładzie okrętu czuwać będzie kadra dydaktyczna Uczelni. Okręt do macierzystego portu powróci w piątek 18 lutego.

Trasa rejsu obejmuje basen Morza Bałtyckiego. Zmienne warunkami jakie panują na morzu, zwłaszcza zimą, w dużym stopniu podnoszą kwalifikacje podczas procesu szkolenia nawigacyjnego, technicznego i obsługi sprzętu znajdującego się na okręcie. To już jedna z ostatnich okazji do zdobycia dodatkowej wiedzy oraz obycia z okrętem jeszcze przed promocją oficerską. Rejs pozwoli im na podtrzymanie umiejętności jakie powinien posiadać oficer wachtowy. Będzie to doskonała okazja, aby przypomnieć sobie i odświeżyć wiedzę jaką zdobyli na zajęciach, a także na poprzednich praktykach.