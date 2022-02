Więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce

Pentagon poinformował, że wkrótce rozpocznie przerzut żołnierzy US Army do Europy. 1700 z nich będzie stacjonowało w Polsce, a 300 w Niemczech. Wzmocniony zostanie także amerykański kontyngent stacjonujący w Rumunii. – To mocny sygnał solidarności w odpowiedzi na sytuację Ukrainy. Jesteśmy przeciwni agresji – ocenił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

O tym, że Stany Zjednoczone kierują do Europy dwa tysiące żołnierzy poinformował dziś John Kirby, rzecznik prasowy Pentagonu. – USA stoją ramię w ramię z sojusznikami. Obecna sytuacja wymaga, abyśmy wzmocnili zdolność odstraszania na wschodniej flance NATO – powiedział. – Chcę podkreślić, to nie są działania na stałe. Te siły nie będą prowadzić działań na terenie Ukrainy, one mają gwarantować zdolności obronne sojuszników z NATO – zaznaczył.

Dwa tysiące żołnierzy, którzy mają trafić do Europy, to wojskowi z 82 Dywizji Powietrznodesantowej z Karoliny Północnej. 1700 z nich trafi do Polski. Natomiast 18 Korpus Powietrznodesantowy zostanie przeniesiony do Niemiec. – Siły te są przygotowane do tego, aby zapobiegać agresji, wzmacniać i bronić naszych sojuszników – zaznaczył rzecznik.