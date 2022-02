Wojskowa pomoc w czasie pandemii

Wojsko w walkę z COVID-19 angażuje się już od dwóch lat . Każdego dnia do działań kierowani są żołnierze jednostek operacyjnych i terytorialnych. Pomagają nie tylko ratownicy medyczni, pielęgniarki i lekarze, lecz także wojskowi bez wykształcenia medycznego. Minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował dziś, że w przeciwdziałanie skutkom pandemii jest zaangażowanych obecnie prawie trzy tysiące żołnierzy. – Wojskowi pomagają w 60 szpitalach i 16 szpitalach tymczasowych oraz prowadzą działania w blisko 80 punktach szczepień. W szpitalu tymczasowym na Okęciu służbę rozpoczęli podchorążowie WAT-u – napisał szef MON-u w mediach społecznościowych.

Ponad tysiąc żołnierzy do walki z pandemią kierują wojska obrony terytorialnej. Terytorialsi pomagają obecnie w 57 szpitalach, gdzie wspierają pracowników służby zdrowia w pracach administracyjnych i gospodarczych, mierzą temperaturę pacjentom i pomagają im wypełniać dokumenty. Żołnierze WOT-u działają także w 15 stacjach sanitarnych i kilkunastu szpitalach tymczasowych oraz aż w 70 punktach szczepień. Wspierają również pracę kilku centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

– W ramach operacji „Trwała odporność” działa każdego dnia ponad tysiąc naszych żołnierzy. Wszyscy są zaszczepieni – podkreśla płk Marek Pietrzak, rzecznik WOT-u. – Współpracujemy także z Policją. Żołnierze i policjanci kontrolują osoby przebywające na kwarantannie. Tylko wczoraj sprawdzili ponad 33 tysiące adresów – dodaje.

Terytorialsi angażują się również w dystrybucję milionów maseczek ochronnych. Takie działania prowadzi m.in. 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej. – Materiały dostarczamy do ponad 180 miast i gmin zlokalizowanych w naszym województwie. W sumie przekażemy 13 milionów maseczek ochronnych i medycznych typu FFP2 – mówi kpt. Witold Sura, rzecznik podkarpackich terytorialsów. Paczki z maskami ochronnymi na terenie Wielkopolski dystrybuuje z kolei 12 Brygada Obrony Terytorialnej.

Dowództwo WOT przypomina, że cały czas działa w internecie platforma wsparcia, za pomocą której różnego rodzaju instytucje – samorządy, szpitale, domy pomocy społecznej – mogą wnioskować o pomoc żołnierzy.

Dowództwo Generalne RSZ informuje natomiast, że obecnie do działań antycovidowych skierowano 70 procent wojskowych medyków. – Wspomagamy działalność kontenerowych szpitali. Zwiększyliśmy także liczbę miejsc dla pacjentów covidowych, którzy wymagają izolacji. Już niebawem będziemy dysponować 450 miejscami izolacji dla żołnierzy i podchorążych – mówi płk Rafał Pidek, szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia DGRSZ. – Wspieramy proces szczepień żołnierzy i pracowników resortu obrony. Obecnie 91 procent żołnierzy podległych DGRSZ jest zaszczepionych dwiema dawkami przeciwko COVID-19 – dodaje płk Pidek.

Oficer przypomina także, że Dowództwo Generalne kieruje również medyków do pracy w szpitalu tymczasowym Wojskowego Instytutu Medycznego na Okęciu. Jednym z nich jest plut. Paweł Knurowski z 12 Brygady Zmechanizowanej. Podoficer od dwóch miesięcy opiekuje się pacjentami chorymi na COVID-19. – Obecnie obowiązki wykonuję na oddziale internistycznym, ale przez miesiąc dyżurowałem na OIOM-ie, gdzie chorzy wymagają m.in. podłączenia do respiratora – mówi plut. Knurowski. Żołnierz 12 BZ wyjaśnia, że do jego obowiązków należy m.in. monitorowanie stanu chorych. – Na oddziale internistycznym pomagam pacjentom w codziennej toalecie i czynnościach opiekuńczych, podaję też posiłki – dodaje plut. Knurowski.

Personel szpitala na Okęciu, poza wojskowymi i cywilnymi medykami, od wielu tygodni (a wcześniej w czasie III fali) wspierają podchorążowie. Pod koniec ubiegłego roku zostali tam wysłani studenci pierwszego i drugiego roku Kolegium Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. – Przez najbliższe cztery tygodnie naszych podchorążych zastąpią wojskowi studenci z Wojskowej Akademii Technicznej. Studenci medycyny wracają do Łodzi na czas sesji egzaminacyjnej – mówi mjr Agnieszka Kazimierska, rzecznik Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Ewa Jankiewicz, rzecznik prasowy WAT, wyjaśnia, że podchorążowie na Okęciu będą działać w systemie rotacyjnym. Pierwsza grupa czterdziestu wojskowych studentów została skierowana do szpitala na terenie 1 Bazy Lotnictwa Transportowego 31 stycznia. – Przed wyjazdem podchorążowie przeszli specjalistyczne szkolenie. Specjaliści Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego udzielili im instruktażu z posługiwania się środkami ochrony, m.in. zakładania i zdejmowania masek oraz kombinezonów ochronnych. A pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego przeszkolili ich w zakresie BHP i czynności związanych z opieką nad osobą zakażoną koronawirusem – wyjaśnia Ewa Jankiewicz. Podchorążowie i żołnierze WAT-u włączają się w walkę z COVID-19 od początku pandemii. Wspierali oni m.in. stacje sanepidu w prowadzeniu wywiadów epidemiologicznych, opracowali stronę internetową szpitala tymczasowego oraz aplikacje ułatwiające dotarcie z pomocą do osób przebywających w izolacji, a także wskazujące ogniska zakażenia koronawirusem.

Pandemia nie słabnie. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 56 051 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2. Zmarło 318 osób chorujących na COVID-19.