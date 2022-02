Ferie w klubie Czarnej Dywizji

Ważnym wydarzeniem była ‘’GO AIR - GO JUMP I GO PRZYGODA’’ czyli wycieczka do Parku Rozrywki we Wrocławiu. Olbrzymi park trampolin, ściany wspinaczkowe, zjeżdżalnie, tory przeszkód, powietrznemiasto pełne niespodzianek to okazja nie tylko do wspaniałej zabawy ruchowej, ale i do pokonywania własnych lęków. Odwiedziny w tym miejscu sprawiły ogromną radość wszystkim.

Nadto w ramach dnia nazwanego ‘’karnawału czas’’ uczestnicy aktywnie i twórczo spędzili czas, samodzielnie wykonując piękne maski karnawałowe, które z pewnością bardzo podobały się rodzicom. Wspólne gry i zabawy zręcznościowe były miłym akcentem na zakończenie ferii. - Tegoroczne ferie upłynęły po hasłem ‘’zabawa – integracja – edukacja’’. Pamiętając o zasadach i obostrzeniach związanych z Covid-19 staraliśmy się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i wiele radości podczas wszystkich zajęć prowadzonych przez klub. Uśmiechnięte buzie podopiecznych świadczą o tym ,że te plany się powiodły – podsumowała tegoroczną akcję Ferie Zimowe 2022 kierownik klubu pani Tatiana Kardynał-Grzegrzółka.

Źródło: 11 DKPanc