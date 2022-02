PKW „Irini”, kolejna odsłona

Kilkudziesięciu żołnierzy odleciało we wtorek z Gdyni do włoskiej bazy Sigonella, by wziąć udział w piątej zmianie misji „Irini”. Przez kolejne miesiące Polacy będą m.in. brać udział w powietrznych patrolach i pilnować przestrzegania embarga na dostawy broni do Libii. Trzon kontyngentu po raz kolejny wystawiła Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej.

– Wielu z was wyrusza na misję nie po raz pierwszy. Mam pewność, że jesteście zespołem zgranym i dobrze przygotowanym do wypełniania mandatowych zadań – podkreślał podczas pożegnania żołnierzy kmdr pil. Andrzej Szczotka, dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej. To właśnie ta jednostka po raz kolejny wystawiła trzon kontyngentu, który we wtorek przed południem odleciał do bazy Sigonella na Sycylii. Piąta zmiana składa się z blisko 60 żołnierzy. Wśród nich znaleźli się lotnicy tworzący załogi samolotu patrolowego Bryza. Przez najbliższe miesiące będą oni prowadzili powietrzne patrole na szlakach żeglugowych pomiędzy Europą a północną Afryką. Główny cel: strzec embarga na dostawy broni dla Libii. Cel poboczny: monitorować trasy nielegalnej migracji. – Dla mnie to już drugi wyjazd na misję „Irini”. Wcześniej brałem udział w misji „Sophia”, podczas której realizowaliśmy podobne zadania, choć z naciskiem na zapobieganie przemytowi ludzi. Dlatego wiem, czego spodziewać się na miejscu – przyznaje oficer BLMW, który podczas piątej zmiany będzie dowodził polskim zespołem lotniczym.