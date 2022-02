Wsparcie dla Ukrainy

Szef BBN zaznaczył także, że „decyzję tę finalizuje” minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef BBN ujawnił, że chodzi o wysłanie kilkudziesięciu tysięcy sztuk różnego rodzaju amunicji. Na razie nie wiadomo, ani jaka konkretnie amunicja, ani w jakim terminie zostanie przekazana Ukrainie. – Wszystko zależy od strony ukraińskiej, która dostała już specyfikację. My możemy dostarczyć amunicję w każdej chwili – podkreślił Soloch. Dodał także, że Polska jest również gotowa do udzielenia Ukrainie wsparcia humanitarnego, które mogłoby być związane z ewakuacją obywateli wewnątrz kraju lub z zapewnieniem pomocy medycznej.

REKLAMA

Wsparcie Ukrainie zaoferowali także inni sojusznicy. Czechy zadecydowały o przekazaniu do Kijowa 4 tys. pocisków artyleryjskich, a Stany Zjednoczone zwiększyły gotowość bojową 8,5 tys. żołnierzy, którzy mieliby zostać zaangażowani do działania, gdyby NATO zdecydowało się uruchomić swoje Siły Odpowiedzi. Prezydent Joe Biden zapowiedział także, że w związku z panującą sytuacją wyśle do Europy Wschodniej grupę wojskowych.

Mobilizacja sojuszników do udzielenia pomocy Ukrainie to konsekwencja konfliktu, jaki narasta w związku z ryzykiem ataku Rosji na to państwo. Najważniejsi światowi przywódcy apelują do Moskwy, aby zaprzestała prowokacyjnych działań. Grożą jej także sankcjami, gdyby doszło do inwazji. Jens Stoltenberg, sekretarz generalny NATO, zapewnił, że Sojusz będzie dążył do zniwelowania na dyplomatycznej drodze napiętej sytuacji. – Ciężko pracujemy nad rozwiązaniem politycznym i jesteśmy gotowi do rozmów – zapewnił za pośrednictwem mediów społecznościowych.