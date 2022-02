ORP „Kormoran” w linii

Wojsko zakończyło testy prototypowego niszczyciela min ORP „Kormoran”. Miały one pomóc w opracowaniu zasad jak najefektywniejszego wykorzystania okrętu podczas służby oraz wesprzeć budowę kolejnych jednostek tego typu. Teraz „Kormoran” może już brać udział w regularnym szkoleniu i pełnić dyżury bojowe.

ORP „Kormoran” został przekazany marynarce wojennej w listopadzie 2017 roku. Od tego czasu okręt przechodził badania eksploatacyjno-wojskowe. Załoga testowała poszczególne systemy oraz sprzęt, szczegółowo zapoznając się z ich możliwościami. A wszystko po to, by w przyszłości jak najefektywniej wykorzystywać potencjał jednostki.

Testy prowadzone były pod okiem powołanej przez armię komisji. Kilka tygodni temu dobiegły końca, zaś „Kormoran” został oficjalnie wprowadzony do linii. – Oznacza to, że okręt może zostać wprowadzony w cykl szkoleniowy i przydzielony do pełnienia dyżurów bojowych – wyjaśnia por. mar. Łukasz Koziarski z biura prasowego 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Dla załogi to przełom, choć jak przyznaje jej dowódca, głównie formalny. – Badania eksploatacyjno-wojskowe na samym okręcie zakończyły się już w grudniu 2020 roku. Potem komisja pracowała nad dokumentacją, a my przygotowywaliśmy się do zadania programowego O2. To egzamin, który ma potwierdzić gotowość pojedynczego okrętu do realizacji zadań na morzu – wyjaśnia kmdr ppor. Kacper Sterne, dowódca ORP „Kormoran”. Termin O2 został wyznaczony na marzec.