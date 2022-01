WOT wspiera Straż Pożarną

Zdecydowałem o skierowaniu żołnierzy z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej do wsparcia strażaków z Drawska Pomorskiego – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Terytorialsi pomagają usuwać skutki silnych wichur, które przez ostatnie kilka dni siały spustoszenie w całym kraju.

Od kilku dni przez Polskę przechodzą silne wichury. Powalone drzewa, uszkodzenia sieci trakcyjnej, wstrzymane dostawy wody – to tylko niektóre z problemów, z jakimi mierzą się mieszkańcy niektórych terenów. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, jej funkcjonariusze interweniowali 14 909 razy (dane na 30.01, godz. 18.00). Najgorsza sytuacja jest w województwie zachodniopomorskim, gdzie takich interwencji odnotowano 2258. Dlatego do strażaków dołączyli terytorialsi. – Zdecydowałem o skierowaniu żołnierzy z 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej do wsparcia strażaków z Drawska Pomorskiego. Będą m. in. usuwać skutki wichur, które przechodzą w tym regionie – poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Żołnierze przystąpili do działania już w niedzielę. – Zgodnie z planem zarządzania kryzysowego resortu obrony narodowej i na wniosek wojewody zachodniopomorskiego wydzielono pojazd, kierowcę, a także pluton lekkiej piechoty w sile 20 żołnierzy ze sprzętem inżynieryjno-saperskim do wzmocnienia struktur reagowania kryzysowego w powiecie drawskim – poinformował płk Tomasz Borowczyk, dowódca 14 BOT.