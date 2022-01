Mniejsza o puchary, tu ważniejszy jest prestiż

W hali sportowej, na górskich szlakach i narciarskim stoku. Przez trzy dni zwiadowcy rywalizowali o tytuł najlepszego pododdziału wojsk rozpoznawczych i walki elektronicznej. Podczas zawodów, które zorganizowano w Sudetach, najlepiej spisała się drużyna z 9 Pułku Rozpoznawczego dowodzona przez plut. Łukasza Chmielnickiego.

To już tradycja, że w czasie zimowych i letnich zgrupowań żołnierzy wojsk rozpoznawczych i walki elektronicznej rozgrywane są zawody użyteczno-bojowe. Dla zwiadowców to najważniejszy sprawdzian wyszkolenia, odporności i przygotowania do działań bojowych. Ale też okazja, by porównać swe umiejętności z kolegami z innych jednostek. Dla Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wnioski z zawodów są wskazówką do wprowadzania zmian w programie szkolenia na kolejne miesiące i lata, tak aby jego poziom był jednakowy we wszystkich jednostkach.