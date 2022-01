Nie zwalniamy tempa

Bez wątpienia wsparcie Straży Granicznej na wschodzie Polski jest od października 2021 r. jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez 12 Brygadę, jednak nie jedynym. Kolejny kontyngent przygotowuje się do misji w Libanie, żołnierze systematycznie doskonalą swoje umiejętności strzeleckie, w marcu rusza szkolenie służby przygotowawczej, a także poligony krajowe i ćwiczenia międzynarodowe, gdzie żołnierze skupiają się na podnoszeniu swoich kwalifikacji.

Oprócz priorytetowego zadania 12 Brygady Zmechanizowanej, jakim jest wsparcie Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski, nadal bardzo istotnym jest szkolenie i podnoszenie umiejętności żołnierzy, by w razie konieczności prawidłowo działali w warunkach bojowych.

Nowatorskim i ciekawym zadaniem, w jakim będzie uczestniczyć 12 Brygada Zmechanizowana, jest ćwiczenie pk. COLD RESPONSE. Już niedługo żołnierze Błękitnej Brygady zamierzają przemieścić drogą morską żołnierzy i sprzęt, by w gronie sojuszniczym uczestniczyć w ćwiczeniu w Norwegii. W tym celu żołnierze przygotowują się na poligonie drawskim do działania w niskich temperaturach. Pod okiem instruktorów SERE (kursów przetrwania) szkolą się, aby jak najlepiej przysposobić się do specyficznych warunków atmosferycznych.

Jak widać również 2022 rok rozpoczął się równie intensywnie i wymagająco dla 12 Brygady tak jak poprzednie. Żołnierze są już do tego przygotowani i przyzwyczajeni.

Tekst: por. Irena Paczek-Krawczak, mjr Błażej Łukaszewski