Ruszył Dyżurny Punkt Pomocy podchorążych WAT

Pomagają w zakupach, umawiają wizyty lekarskie, realizują recepty, wspierają dzieci w nauce zdalnej, a nawet naprawiają sprzęt komputerowy. Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej reaktywowali działalność całodobowej infolinii dla mieszkańców Bemowa przebywających w izolacji domowej i na kwarantannie. Wystarczy zadzwonić na numer: 261 837 805.

Gotowość niesienia pomocy zadeklarowało prawie 300 podchorążych, a studentów chętnych do przyłączenia się do akcji ciągle przybywa. - Podchorążowie Wojskowej Akademii Technicznej są bardzo aktywni w związku z sytuacją epidemiczną. Umiejętności nabywane podczas studiów politechnicznych wykorzystują np. do opracowywania aplikacji przydatnych w walce z koronawirusem. Natomiast ich służba wojskowa przejawia się w służbie społeczeństwu m.in. poprzez uczestnictwo w akcjach honorowego krwiodawstwa, wspieranie lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej i pomaganie potrzebującym. Bardzo dziękuję podchorążym i żołnierzom służącym w WAT za to zaangażowanie i dawanie dobrego przykładu innym – mówi płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, rektor-komendant WAT.

Dyżurny Punkt Pomocy WAT funkcjonował wcześniej w okresie od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. W tym czasie podchorążowie udzielili pomocy ponad 60 osobom. Reaktywowanie Punktu związane jest z aktualną sytuacją epidemiczną. Od 21 stycznia mieszkańcy warszawskiego Bemowa znów mogą liczyć na pomoc podchorążych w robieniu zakupów, nauce zdalnej dzieci (uczniów szkoły podstawowej i średniej), opłacaniu rachunków, umówieniu wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty oraz w realizacji recept. Studenci WAT organizują też zbiórki żywności dla osób ubogich oraz pomagają w drobnych naprawach sprzętu komputerowego i elektronicznego.