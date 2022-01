Terytorialsi dostarczą „Maseczkę dla obywatela”

W ramach akcji „Maseczka dla obywatela” żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej od dziś rozpoczęli dostarczanie maseczek oraz innych środków ochrony indywidualnej do placówek szpitalnych na terenie północnego Mazowsza.

Na wniosek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który jest inicjatorem akcji „Maseczka dla obywatela”, od dziś terytorialsi z Mazowsza będą transportować nie tylko maseczki ochronne, ale także środki ochrony indywidualnej w postaci np. płynów do dezynfekcji. Żołnierze mają do przetransportowania blisko 100 palet wypełnionych kartonami z maseczkami. Trafią one do placówek medycznych na terenie północnego Mazowsza.

Już wczoraj pierwsze transporty maseczek z Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej w Nowych Grobicach trafiły do szpitali w Sokołowie Podlaskim, Węgrowie oraz Łosicach, natomiast dziś kolejne dostawy trafią do szpitali w Mławie, Żurominie, Ciechanowie, Przasnyszu i Siedlcach. W kolejnych dniach również żołnierze z Komorowa dostarczą maseczki do placówek w swoim rejonie odpowiedzialności czyli powiecie ostrowskim, ostrołęckim, wyszkowskim, pułtuskim. Środki Ochrony żołnierze z Zegrza natomiast dowiozą do 5 szpitali warszawskich.