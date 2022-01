Terytorialsi na kursie działań rozpoznawczych

Od 15 do 23 stycznia w 52 batalionie lekkiej piechoty w Komorowie odbył się kurs działań rozpoznawczych, w którym udział wzięli żołnierze ochotnicy służący w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Była to już druga edycja kursu działań rozpoznawczych, który odbywał się w rejonie odpowiedzialności 52 blp, a konkretniej w powiecie Ostrów Mazowiecka. Projekt został zapoczątkowany w 2021 roku by rozwijać i doskonalić umiejętności mazowieckich terytorialsów z zakresu prowadzenia działań rozpoznawczych. Po wstępnym sprawdzeniu wiedzy oraz sprawności fizycznej żołnierze zakwalifikowani na kurs mogli przejść do szkolenia teoretycznego.