Nowe cysterny dla wojska

Siły Zbrojne RP zamierzają w najbliższych trzech latach kupić około 270 cystern do przewozu paliwa. Prawie 200 ma mieć pojemność 10 metrów sześciennych (model CD-10 bazujący na Jelczu 662D.35), pozostałe zaś – 27 metrów sześciennych (model CND-27 na Jelczu C642D.35). Agencja Uzbrojenia chce je kupić w ramach dwóch przetargów.

Oba przetargi ogłoszone przez Agencję Uzbrojenia w połowie stycznia są związane z prawem opcji. Oznacza to, że Wojsko Polskie gwarantuje zakup określonej liczby cystern i jednocześnie deklaruje, że może (ale nie musi) w tej samej cenie nabyć kolejne.

W przypadku cystern CD-10 (przeznaczonych do przewozu benzyny, ropy, paliwa lotniczego do silników turbinowych oraz nafty lotniczej) zamówienie gwarantowane opiewa na 49 sztuk, a prawo opcji aż na 150 sztuk. Jeśli chodzi o cysterny CND-27 (do przewozu paliwa lotniczego F-34), zamówienie gwarantowane wynosi 29 sztuk, a prawo opcji dotyczy czterdziestu pojazdów. Cysterny są przeznaczone do transportowania, czasowego przechowywania oraz tankowania pojazdów i maszyn. Osadzenie ich na podwoziu Jelcza sprawia, że CD-10 i CND-27 dobrze sobie radzą także w trudnych warunkach terenowych.