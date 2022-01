Gotowi na arktyczne zimno

Na poligonie w Drawsku Pomorskim żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej wzięli udział w kursie przypominającym zasady przetrwania zimą w nieznanym terenie. Uczyli się budować schronienia, pozyskiwać wodę oraz jedzenie, a także ratować siebie i kolegów z lodowatej przerębli. Wszystko w zimowych warunkach, które z kolei miały przypominać tundrę. To jeden z etapów przygotowań do zaplanowanych na marzec ćwiczeń Sił Odpowiedzi NATO w Norwegii. – Temperatury mogą tam spaść nawet do minus trzydziestu stopni Celsjusza. Powinniśmy spodziewać się także zamieci śnieżnych. Dlatego, nawet jeżeli żołnierze mają już wiedzę z zakresu zasad SERE, takie szkolenie jest potrzebne – tłumaczy ppor. Marcin Pałka z 12 Brygady Zmechanizowanej. – Te umiejętności mogą być kluczowe w awaryjnych sytuacjach, na przykład w przypadku załamania się tafli lodu pod pojazdem – dodaje oficer.

Gęste lasy, góry i mnóstwo jezior teraz pokrytych śniegiem. Norwegia jest trudnym terenem do prowadzenia walki. Musimy liczyć się też z zagrożeniem lawinowym – mówi ppor. Marcin Pałka z 12 Brygady Zmechanizowanej, której żołnierze pełnią dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO. W marcu zostaną przerzuceni na ćwiczenia do Norwegii, przygotowują się więc do działań w arktycznych warunkach.

Wcześniej żołnierze, którzy pełnią dyżur w Siłach Odpowiedzi NATO, wzięli udział w szkoleniu z jazdy transporterami w warunkach górskich zimą. Trening pod okiem instruktorów z Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu przeprowadzono w Sudetach.

Operacja morska

Pododdział liczący ponad 150 żołnierzy oraz ponad 30 pojazdów, w tym transportery opancerzone Rosomak oraz moździerze Rak, zostanie przerzucony do Norwegii drogą morską. Transport odbędzie się w ramach ćwiczeń „Brilliant Jump ’22” i zostanie przeprowadzony wspólnie z 8 Flotyllą Obrony Wybrzeża. – Taką operację realizujemy po raz pierwszy, dlatego przygotowania rozpoczęliśmy już w zeszłym roku. Wspólnie z marynarką wojenną przećwiczyliśmy załadunek wojsk oraz ich transport ze Świnoujścia do Szczecina. Dokładnie zmierzyliśmy i zważyliśmy wszystkie pojazdy. Jest to niezbędne do zaplanowania głównego przerzutu – mówi ppłk Maciej Szpak, dowódca pododdziału SON wydzielonego z 12 Brygady Zmechanizowanej.

Zorganizowanie transportu morskiego wojsk wymaga także zabezpieczenia portów załadunkowych i rozładunkowych oraz spełnienia ścisłych wytycznych epidemiologicznych. Obejmują one m.in. podwójną dezynfekcję wszystkich pojazdów oraz wyposażenia.

Poza poligonem

Pod dotarciu do Skandynawii polscy żołnierze wezmą udział w ćwiczeniach „Cold Response ’22”. Pod dowództwem brygady francusko-niemieckiej z francuskiego Korpusu Szybkiego Reagowania (Rapid Reaction Corps – RRC-FR) będą ćwiczyć według scenariusza, który zakłada skierowanie do działań tzw. szpicy NATO. – Ze względu na gęste lasy, wysokie góry oraz liczne jeziora Norwegia jest trudnym terenem do prowadzenia walki. W tym czasie zbiorniki wodne będą pokryte śniegiem i warstwą lodu, musimy liczyć się także z zagrożeniem lawinowym. W takich warunkach trzeba zachować szczególną ostrożność – podkreśla ppor. Marcin Pałka.

Już teraz wiadomo, że ćwiczenia „Cold Response” zostaną przeprowadzone poza poligonami. Ma to zwiększyć realizm działań. – Jest to bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne, które nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi koledzy i koleżanki z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej. Odpowiadają oni nie tylko za przemieszczenie, lecz także za zapewnienie warunków bytowych na miejscu oraz techniczną obsługę pojazdów. W ekstremalnie niskich temperaturach nawet dostarczenie wody na odległość kilku kilometrów musi zostać dobrze przemyślane – wyjaśnia ppor. Pałka.

Siły Odpowiedzi NATO są przeznaczone do wykonywania zadań wymagających szybkiej reakcji. Żołnierze z 12 Brygady Zmechanizowanej pełnią dyżur w tzw. szpicy NATO od stycznia 2022 roku. W ciągu maksymalnie pięciu dni od ogłoszenia alarmu muszą znaleźć się we wskazanym miejscu na świecie, nie dalej jednak niż w promieniu 8 tys. km od Brukseli. – Musimy liczyć się z działaniem w trudnych warunkach terenowych i klimatycznych, dlatego obecne szkolenie ma podtrzymać zdolności pododdziału. Nasza gotowość do wykonywania tego typu zadań została potwierdzona podczas zeszłorocznej certyfikacji – zaznacza ppłk Maciej Szpak.

Oprócz ćwiczeń „Brilliant Jump ’22” i „Cold Response ’22” żołnierze z Błękitnej Brygady wezmą udział również w tegorocznej edycji ćwiczeń „Defender Europe”.