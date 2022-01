V edycja nagrody Animus Fortis - zgłoś kandydata

Dla ratownika - za osobiste męstwo lub dla przedstawiciela instytucji, która znacząco wpłynęła na pozytywne zmiany pozwalające skuteczniej ratować ludzkie życie. Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do V edycji konkursu Animus Fortis 2021, którego nagrodą główną jest statuetka będąca miniaturą projektu Pomnika Sanitariusza. Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego br. "Męstwo nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, lecz serca" - kardynał Stefan Wyszyński.

Laureaci czwartej edycji nagrody Animus Fortis. Fot. WIM

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby oraz instytucje w formie pisemnego wniosku kierowanego do Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w terminie do 20 lutego 2022 r. na adres e-mail: dyrekcja@wim.mil.pl lub na adres korespondencyjny Instytutu: 04-141 Warszawa, ul. Szaserów 128 z dopiskiem "Konkurs Animus Fortis 2021").

Nagroda ANIMUS FORTIS (Mężny Duch) przyznawana jest w dwóch kategoriach: