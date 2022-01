Już dziś zaplanuj udział w szkoleniu w 5 Mazowieckiej BOT

Kolejny rok w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT to czas intensywnych szkoleń, podnoszenia kompetencji i rozrastania się brygady. Już niebawem ruszy pierwsze szkolenie nowych ochotników, którzy zostali powołani do służby 10 grudnia, a od pierwszego dnia ferii zimowych będą kontynuować „szesnastkę”. W 2022 dla nowych ochotników zaplanowano aż 6 terminów szkoleń, by każdy ochotnik mógł wybrać najbardziej dogodny dla siebie czas na odbycie szkolenia wojskowego.

Szkolenia poligonowe, ćwiczenia na terytorium gmin, z których pochodzą żołnierze, rozwijanie umiejętności bojowych i kompetencji przeciwkryzysowych - to Cię czeka u mazowieckich terytorialsów jeśli podejmiesz wyzwanie i weźmiesz udział w jednym z 6 szkoleń dla nowych ochotników.

Rok 2022 zapowiada się bardzo intensywnie z powodu liczby szkoleń przeznaczonych dla nowych ochotników. W sumie odbędzie się ich łącznie 12 , w tym 6 szkoleń podstawowych, tzw. „szesnastek” oraz 6 wyrównawczych dla żołnierzy rezerwy. Pierwsze powołanie do służby, w tym roku odbędzie się 25 lutego. Kolejne ruszy 13 maja br. w Ciechanowie. Następne „szesnastki” dla osób, które chcą wstąpić w szeregi 5 MBOT zaplanowane są w terminach: 01-16.07, 02-17.09, 01-22.10, 18.11-02.12. W tych samych terminach rozpoczną się również szkolenia dla żołnierzy rezerwy, które potrwają 8 dni.

Mieszkańcy północnego Mazowsza, którzy są zainteresowani służbą w szeregach 5 MBOT, pierwsze kroki powinni kierować do jednej z Wojskowych Komend Uzupełnień – w Ciechanowie, Ostrołęce, Wyszkowie, Siedlcach, Mińsku Mazowieckim, na warszawskim Śródmieściu oraz Pradze. Wniosek o powołanie do służby, można również złożyć przez Internet poprzez platformę ePUAP. Inną opcją jest skorzystanie z pomocy rekruterów 5 MBOT, do którzy kontakty znajdują się na stronie https://www.wojsko-polskie.pl/5bot/.

WOT to powszechna i ochotnicza służba wojskowa. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), kto pomyślnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem OT. Podstawowe wymagania to, m.in.: posiadanie obywatelstwa polskiego, zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia czynnej służby wojskowej, pełnoletność, niekaralność, nie pełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to przede wszystkim dobra inwestycja zarówna w rozwój osobisty, jak i zawodowy. WOT oferuje atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie, specjalistyczne, możliwość zdobycia cennych doświadczeń i nowych kwalifikacji przydatnych również w życiu prywatnym, a także udział w ciekawych szkoleniach z użyciem nowoczesnego sprzętu. Dużym atutem WOT jest możliwość pogodzenia służby wojskowej z życiem zawodowym i rodzinnym.

Tekst: Aneta Szczepaniak/ rzecznik prasowy 5 Mazowieckiej BOT